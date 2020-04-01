Правительство Приморья утвердило, какие магазины будут работать в период эпидемии коронавируса

Власти Приморского края, вслед за правительством РФ, утвердили список непродовольственных товаров первой необходимости, в соответствии с которым продолжат работу торговые точки. Благодаря возможности вносить в документ изменения, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, список получился шире, чем в Москве.

В список товаров первой необходимости в Приморье вошло 32 пункта, это на 9 больше, чем в документе правительства России. В перечень вошла следующая продукция: средства индивидуальной защиты, в том числе санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, детский и взрослый шампунь. зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, а также моющие, чистящие и дезинфицирующие средства.

Помимо этого в условиях эпидемии не ограничена продажа важных товаров для детей: подгузники, пеленки для новорожденных и одноразовые пеленки, детский крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.

Не будут закрывать магазины и компании, торгующие зоотовароми (включая корма для животных и ветеринарные препараты), автозапчастями, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации для инвалидов. Официально разрешена продажа бензина и дизельного топлива, сжиженного природного газа. В список товаров первой необходимости вошли свечи, осветительные лампы, спички очки, линзы и их части, похоронные принадлежности, средства пожаротушения, абонентские устройства и печатные средства массовой информации.

Перед началом сезона посадок, не остались без внимания и дачники, для них открыта продажа садово-огородных предметов, инвентаря, семян, саженцев.

О дачниках в Приморье не забылиФото: Милана СОКОЛ

На «карантинные каникулы» с 28 марта в Приморье уже ушли многие магазины, продукция которых не попадает под товары первой необходимости. Некоторые предприниматели продолжили работать, несмотря на запреты. С 31 марта в регионе официально введен всеобщий режим самоизоляции. Власти и ужесточили контроль за соблюдением режима. Нерадивым торговцем грозит наказание – от крупного штрафа до 15 суток ареста.

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