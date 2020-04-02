Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 апреля 2020 года: новые заболевшие и единственный выздоровевший
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 2 апреля 2020 года. Как сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.РФ, в Приморском крае зарегистрирован пятый случай заражения Covid-19.
1 апреля днем Роспотребнадзор сообщил о двух «подозрительных пациентах». Экспресс-тестирование показало наличие заболевания, но без резолюции новосибирской лаборатории «Вектор» диагнозы ставить нельзя. Поэтому оба были в изоляции в больнице без статуса «зараженные». Является ли кто-то из них новым заболевшим – пока неизвестно.
Напомним, что на данный момент в регионе коронавирусом болеют четыре человека. Пятую зараженную 31 марта выписали из инфекционной больницы, которая базируется в краевой клинической больнице №2. На десятый день лечения ей удалось выздороветь.
Всего в медучреждениях края на карантине находятся 38 человек. В их числе и контактный круг зараженных, и те, у кого после заграничного путешествия нашли признаки ОРВИ. На самоизоляции под наблюдением врачей на сегодня находятся больше 4 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU