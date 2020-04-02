2020-04-02T04:38:22+03:00
Общество

Еще одна жительница Приморья, зараженная коронавирусом, выздоровела

Теперь в регионе два пациента, которым удалось победить заболевание
Кристина ГРИН
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Официально в регионе подтверждены всего пять случаев коронавирусной инфекции.Официально в регионе подтверждены всего пять случаев коронавирусной инфекции.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Еще одна пациентка, зараженная коронавирусом, вылечилась в Приморье. По словам специалистов, ей удалось победить заболевание благодаря тому, что она своевременно поступила в инфекционный госпиталь и получила необходимое лечение.

- Двое пациентов успешно вылечены и выписаны домой. В инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся три пациента с положительной пробой на новый коронавирус, – добавили в министерстве здравоохранения Приморья.

Второй выздоровевшей оказалась жительница Артема. Она была одной из двух первых пациентов с подтвержденным диагнозом. Примечательно, что на этой неделе Covid-19 выявили у ее супруга. Они вместе были в круизном путешествии по странам Европы. Сперва заболевание нашли у женщины, а спустя время вирус проявился и у мужчины.

В пресс-службе правительства края обращают внимание на то, что все пациенты инфекционного госпиталя с подтвержденным диагнозом Covid-19 наблюдались у врачей на начальной стадии, после того, как самостоятельно обратились в больницу.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, всего в регионе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. По-прежнему два пациента находятся в категории «сомнительных». Пока их только подозревают в наличии заболевания. Диагноз будет известен лишь после резолюции новосибирской лаборатории «Вектор».

Всего в Приморье 37 человек находятся на карантине в больницах. Среди них трое зараженных, двое подозреваемых в Covid-19, контактный круг заболевших и те, кто прибыл из заграничной поездки с признаками ОРВИ. На самоизоляции дома больше 4 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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