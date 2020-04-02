2020-04-02T06:16:45+03:00
Общество

Эвакуированных из Таиланда россиян принудительно посадили на карантин в двух санаториях Владивостока, но несколько человек смогли прорваться домой

Рейс из Бангкока со 170 пассажирами прилетел поздно ночью, не обошлось без эмоциональных сцен в аэропорту [фото]
Милана СОКОЛ
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Прибывшим в страну пришлось разъяснять о мерах профилактики. Фото: Vl.ruПрибывшим в страну пришлось разъяснять о мерах профилактики. Фото: Vl.ru
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В ночь с 1 на 2 апреля в международном аэропорту Владивостока приземлился долгожданный рейс из Бангкока. Долгожданный – потому что именно на нем прилетели многие дальневосточники, застрявшие в Таиланде. Всех 170 пассажиров ночного рейса должны были определить в специальные обсерваторы, подготовленные на базе санаториев, однако не обошлось без скандалов. По информации VL.ru, как минимум 6 человек поехали просто домой, пообещав самоизолироваться там.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 30 марта 2020 года, двухнедельную изоляцию в специальных обсерваторах необходимо пройти всем, кто прибыл из других стран. Во Приморье подготовили сразу несколько таких учреждений, в частности во Владивостоке - на базе санатория "Сахарный ключ" и лагеря "Ритм-10".

В Приморье приступили к выполнению распоряжения с особой ответственностью. ОМОН, усиленная охрана, временно перекрытый проезд в аэропорт – такие меры приняли власти для встречи прилетевших из Таиланда людей. Среди пассажиров рейса S7-6262 не только приморцы, но и представители Камчатки, Амурской области и других дальневосточных регионов. Многие из них не могли вернуться на родину на протяжении нескольких дней из-за ограничения Росавиацией количества въезжающих в страну. Однако до встречи с родными туристам придется подождать еще 2 недели.

Все прилетевшие прошли двойной термоконтроль, после чего людей собрали в отдельно огороженной зоне, чтобы объяснить про обсервацию. Как оказалось, нововведение стало для многих настоящей неожиданностью. У некоторых пассажиров уже были куплены билеты на следующие рейсы, кто-то был готов отправиться на самоизоляцию домой и не ожидал провести еще 14 дней в обсерваторе. Естественно, не обошлось без эмоциональных сцен и споров.

Пассажиров ночного рейса собрали в отдельной зоне.Фото: Vl.ru

Пассажиров ночного рейса собрали в отдельной зоне.Фото: Vl.ru

Большинство прилетевших из страны, где около 1800 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, все же проявили сознательность. Людей распределили в три автобуса, после чего отправили в обсерваторы. Как сообщает VL.ru, минимум 6 человек наотрез отказались проследовать в карантинные пункты, несмотря на законное требование, ведь постановление уже вступило в силу. Все клятвенно обещали самоизолироваться дома, по всей вероятности, за выполнением обещания придется проследить специалистам Роспотребнадзора. К слову, самовольному отъезду людей на такси присутствующие полицейские не препятствовали.

Некоторые решили отправиться на самоизоляцию в домашних условиях. Фото: Vl.ru

Некоторые решили отправиться на самоизоляцию в домашних условиях. Фото: Vl.ru

Стоит отметить, что в России ужесточен контроль за соблюдением карантина. В правительстве одобрили штрафы для тех, кто нарушил режим изоляции. Первичное нарушение для граждан грозит штрафом в от 15 до 40 тысяч рублей, вторичное – заставит разориться на 400 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы еще больше. Первое нарушение – от 50 до 150 тысяч рублей, последующее – до 500 тысяч рублей. Самое серьезное наказание ждет юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей при первичном нарушении и до 1 миллиона рублей при повторном.

Во Владивостоке для обсервации подготовлены карантинные объекты. Перед размещением первых постояльцев глава региона Олег Кожемяко лично проконтролировал их готовность. Пассажиров рейса из Бангкока разместили в санатории «Сахарный ключ» и оздоровительном центре «Ритм-10».

Губернатор проверил готовность обсерваторов во Владивостоке Фото: primorsky.ru

Губернатор проверил готовность обсерваторов во ВладивостокеФото: primorsky.ru

– Находящимся в обсерваторах людям нужно будет набраться терпения, думать о себе, о других, эту ситуацию нужно пережить, в которой оказалась не только наша страна, но и весь мир, – заявил губернатор.

По словам главы региона, помещения для карантина будут организованы и в других санаториях Приморья. В крае действует всеобщий режим самоизоляции. Всего в Приморье 37 человек находятся на карантине в больницах. Среди них трое зараженных, двое подозреваемых в Covid-19. Двум жителям края уже удалось победить опасное заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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