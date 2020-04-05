2020-04-05T17:59:52+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 6 апреля 2020 года: китайцы проехали с заразой, а обсерваторы распустили

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 6 апреля 2020: в регионе семь заболевших, из них двое выздоровели, один умер
Сергей БАЛАНОВ
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Полиция разгоняет граждан по домам. Фото: МВД по ПКПолиция разгоняет граждан по домам. Фото: МВД по ПК
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Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 6 апреля 2020 года. В регионе ужесточен режим самоизоляции, нарушителей обещают ловить дронами, обсерваторы распустили а среди проехавших по Приморью китайцев уже 19 зараженных.

СТАТИСТИКА

По данным Роспотребнадзора, на территории Приморского края по состоянию на 6 апреля 2020 года зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19, выздоровело 2 человека, один умер. Ни одного нового официально подтвержденного случая COVID-19 за последние двое суток не зарегистрировано.

В настоящее время в медучреждениях края 41 человек находятся на карантине. Это четыре зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ. Что касается зараженных, все они получают всю необходимую медицинскую помощь.

- Состояние здоровья стабильное, – обозначили в минздраве региона.

Почти 5 тысяч человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

ОБСЕРВАТОРЫ

А вот людей, которые недавно вернулись из-за границы и попали на карантин в обсерваторы, в воскресенье отпустили домой. Они все еще обязаны провести две недели на карантине но теперь на дому, а в специальных обсерваторах остались только жители других регионов.

- Остались также те, кто не хочет подвергать риску других. Ведь отпустили уже после того, как все вместе много уже посидели друг с другом. Если в аэропорту я был уверен в совсем здоровье, то сейчас уже не совсем. Поэтому я остался, - рассказал «КП-Владивосток» Дмитрий, который прилетел из Токио и попал в гостиницу «Морской берег» на Тавайзе.

Всего в Приморье подготовили 18 обсерваторов в нескольких муниципалитетах. Как правило, на базе закрытых сейчас санаториев и детских лагерей. Во Владивостоке в оберваторы превратили санаторий «Сахарный ключ» и лагере «Ритм-10».

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Недавно заявлялось, что уже с понедельника в Приморье будет введена система цифровых пропусков для работников непрерывных производств. Список таких производств определили заранее. Только при наличии такого пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю. А нарушителей режима самоизоляции будут искать при помощи дронов и тепловизоров.

Однако вечером в воскресенье в правительстве уточнили, что ввести пропускной режим с понедельника все же не получится. Однако все разъяснения обещают предоставить позже.

ЭВАКУАЦИЯ

В воскресенье в Генконсульстве России в Харбине со ссылкой на местные власти сообщили, что официально подтвержден диагноз заражения COVID-19 у 13 граждан КНР, въехавших в страну 2 апреля через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ. Все они прибыли во Владивосток из Москвы 2 апреля рейсами SU6281 и SU1700.

До этого сообщалось еще о шести китайцах, которые вернулись на родину похожим маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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