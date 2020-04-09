2020-04-09T13:31:22+03:00
Общество

Губернатор Приморья о коронавирусе: ожидается резкое увеличение числа зараженных в регионе

По словам Олега Кожемяко, в крае втрое увеличили тестирование, поэтому в день будут брать до 1000 проб
Кристина ГРИН
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Губернатор Приморья попросил Министерство иностранных дел РФ предложить МИД КНД организовать чартерные рейсы из Москвы в Пекин. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края).Губернатор Приморья попросил Министерство иностранных дел РФ предложить МИД КНД организовать чартерные рейсы из Москвы в Пекин. Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края).
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Об этом Олег Кожемяко доложил президенту страны Владимиру Путину во время видеосовещания, которое было посвящено распространению коронавирусной инфекции в регионах страны.

- Сейчас мы ожидаем в связи с тем, что получили все реактивы и тесты, увеличение количества наших заболевших граждан, потому что мы втрое увеличим тестирование и будем проводить до 1000 проб в день, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Губернатор также сообщил президенту о том, что он уже предложил Министерству транспорта запретить регистрацию иностранных граждан, которые летят из Москвы транзитом через Владивосток. Причина одна – с таким потоком туристов из Китая Приморье просто-напросто не справится. Очевидно, что текущая ситуация с гражданами КНР и их прилетом в дальневосточную столицу вызывает озабоченность и социальную напряженность.

- В период с 29 по 6 апреля транзитом прошли 1947 граждан КНР, из которых уже на границе, на той стороне, было выявлено на сегодняшний день 85 случаев заболевания коронавирусом. Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечественниками, - отметил глава Приморья.

Олег Кожемяко также сообщил, что все дальневосточники, которые возвращаются домой, садятся на двухнедельный карантин. За самоизолирующимися в своих домах наблюдают медики.

Более того, на совещании губернатор Приморья попросил Министерство иностранных дел РФ предложить МИД КНД организовать чартерные рейсы из Москвы в Пекин, зараженные иностранцы не передвигались по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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