Шокирующий полет: в забитом людьми самолете пришлось откачивать гражданина КНР

В то время как в Приморье ужесточается режим самоизоляции, вводятся пропуска и штрафы, на рейсах Москва – Владивосток продолжают эвакуировать китайцев. При этом иностранцы, которые могут быть заражены, летят вместе с россиянами. Очередной такой самолет приземлился в Приморье в полдень 7 апреля. В воздухе не обошлось без ЧП. О ситуации на борту рассказала шокированная жительница дальневосточной столицы.

– Вылетели вчера на рейсе SU 1702 из Шереметьево, в 20:45. В самолете оказалось полно китайцев. Я абсолютно спокойно отношусь ко всем нациям, но представьте, когда вокруг Вас сидят иностранцы в защитных костюмах, кто-то кашляет, кто-то чихает, а избежать контакта просто невозможно. При этом маски нам не выдали, хотя я очень надеялась, что в такой ситуации должны позаботиться о здоровье пассажиров, но, увы, – рассказывает женщина.

По словам собеседницы, все 8 часов полета прошли в напряженной обстановке. При этом заметно нервничали как русские, так и граждане КНР, которым попросту было некомфортно в их «скафандрах». Несколько китайцев сняли свои плотные костюмы еще в середине полета.

– Незадолго до приземления одному из них стало плохо. Парень кашлял, задыхался, с него полил пот ручьем. На помощь к китайцу прибежали бортпроводницы, после чего начали искать медиков на борту. Вызвались две девушки. В общем, они его откачивали, раздели и дали кислородную маску. Представьте, какой шок мы испытали, на какой риск пошли те девушки, которым пришлось его спасать, да и все пассажиры рейса, теперь, судя по всему под ударом,– высказала негодование жительница Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771435" frameborder="0"></iframe> Приморцам пришлось лететь домой в одном самолете с эвакуированными китайцами.Милана СОКОЛ

Собеседница рассказала, что по прилету в аэропорт пассажиров наконец-то разделили. Русским выдали анкеты для обязательного заполнения. Так называемые меры защиты от коронавирусной инфекции, заставили еще больше расстроиться женщину.

– Нас отправили в небольшой зал, согнали сюда всю толпу, даже не померили температуру. О какой социальной дистанции вообще идет речь, когда людей целенаправленно заставляют толпиться и стоять в очереди. В аэропорту Симферополя, например, есть разметка, специальные стойки, все разграничено, родной же Владивосток встретил крайне не приветливо,– отметила пассажирка.

Социальная дистанция в аэропорту Владивостока не соблюдается. Фото: предоставлено читательницей

Как уверяет женщина, после заполнения анкет и примерно часа ожидания, всех прилетевших отпустили по домам, наказав самоизолироваться и вызвать врача.

– Я улетела в Крым в санаторий, выделили путевку, чтобы поправить здоровье. Мало того, что санаторий закрыли, так я не могла вернуться домой, билеты никак не удавалось поменять. Читая новости о зараженных китайцах, не могла даже представить, что есть вероятность оказаться в одном из таких самолетов, – подытожила горожанка.

Испуганную женщину из аэропорта забрал муж, после чего семья отправилась на домашнюю изоляцию. Если худшие опасения пассажирки подтвердятся, ее родные намерены подавать в суд на авиакомпанию. «Комсомолка» связалась с официальным представителем авиаперевозчика, однако за комментариями посоветовали обращаться в Роспотребнадзор, который работает лишь по письменному запросу. Оперативную информацию на момент выхода материала получить не удалось.

Только за последнюю неделю через Приморье проехали больше 60 китайцев, у которых официально подтвердилось заражение коронвирусом. Все они летели обычными бортами вместе с российскими гражданами. Правительство Приморского края 6 апреля обратилось к федеральным властям с просьбой прекратить подобные перевозки. Однако решить вопрос в короткие сроки, по всей вероятности, не удалось. На местном уровне, получилось лишь сократить количество авиарейсов из Москвы. Единственным самолетом как раз и прибыла собеседница редакции.

Стоит отметить, что Китай временно закрыл границу с Приморьем. Поэтому все эвакуированные из Москвы граждане Поднебесной, включая парня, у которого сегодня был приступ в самолете, останутся в обсерваторах в Артемовском и Уссурийском городских округах.

Жители региона бьют тревогу. В крае на данный момент подтверждено 8 случаев заражения, при этом уже двое пациентов скончались.

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