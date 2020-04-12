2020-04-14T07:17:49+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 14 апреля 2020 года составило 3

Еще один житель края пополнил количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 14 апреля 2020 года
Милана СОКОЛ
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Три человека победили COVID–19 в ПриморьеТри человека победили COVID–19 в ПриморьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще один житель Приморья победил COVID–19. Пациента выписали из инфекционного госпиталя во вторник, 14 апреля. Как оказалось, в семье болел не только он, ранее с инфекцией справилась и его супруга. Вслед за женой мужчина пополнил количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке.

– Этот пациент поступил к нам своевременно, получал всю необходимую медпомощь, выполнял рекомендации специалистов. Вначале коронавирус был подтвержден у его супруги, которая также успешно поборола недуг и была выписана из госпиталя в числе первых, – сообщили в министерстве здравоохранения Приморья.

Специалисты добавили, что оба, проведенных итоговых теста на коронавирусную инфекцию у мужчины дали отрицательный результат.

В стенах инфекционного госпиталя во Владивостоке остаются 21 взрослый и двое детей. Еще 52 человека находятся на карантине в медицинских учреждениях края под пристальным наблюдением врачей. Больше 10000 приморцев сейчас соблюдают режим самоизоляции дома.

Напомним, краевые власти закупили необходимые препараты для борьбы с коронавирусом в Приморье. Стоимость партии превысила 6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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