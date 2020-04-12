Количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке на 14 апреля 2020 года составило 3

Еще один житель Приморья победил COVID–19. Пациента выписали из инфекционного госпиталя во вторник, 14 апреля. Как оказалось, в семье болел не только он, ранее с инфекцией справилась и его супруга. Вслед за женой мужчина пополнил количество выздоровевших от коронавируса во Владивостоке.

– Этот пациент поступил к нам своевременно, получал всю необходимую медпомощь, выполнял рекомендации специалистов. Вначале коронавирус был подтвержден у его супруги, которая также успешно поборола недуг и была выписана из госпиталя в числе первых, – сообщили в министерстве здравоохранения Приморья.

Специалисты добавили, что оба, проведенных итоговых теста на коронавирусную инфекцию у мужчины дали отрицательный результат.

В стенах инфекционного госпиталя во Владивостоке остаются 21 взрослый и двое детей. Еще 52 человека находятся на карантине в медицинских учреждениях края под пристальным наблюдением врачей. Больше 10000 приморцев сейчас соблюдают режим самоизоляции дома.

Напомним, краевые власти закупили необходимые препараты для борьбы с коронавирусом в Приморье. Стоимость партии превысила 6 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ:

Больных коронавирусом в Приморье исцелят лекарствами за 6 миллионов рублей

Регион закупил все необходимые препараты для лечения зараженных (подробнее…)

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года составило 28

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 13 апреля 2020 года - диагноз подтвердился еще у четырех человек (читать дальше...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Приморье перестал быть только завозным

В регионе зарегистрированы первые заболевшие на ровном месте (читать дальше...)

Впервые в Приморье коронавирусом заболели дети – они заразились от родителей

За сутки заболевание зарегистрировали еще у пяти жителей региона (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Еще одна жительница Приморья, зараженная коронавирусом, выздоровела

Теперь в регионе два пациента, которым удалось победить заболевание (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14