2020-04-20T17:45:35+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 апреля 2020 года: болезнь у новой половины заболевших протекает не в легкой форме

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 апреля 2020 года: число зараженных достигло 104 человек
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Болезнь у половины новых заболевших протекает в средней степени тяжестиБолезнь у половины новых заболевших протекает в средней степени тяжестиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 21 апреля 2020 года, самые важные события. За несколько дней количество зараженных коронавирусной инфекцией в крае резко возросло. На выходных специалисты выявили 31 случай заболевания, а в минувшие сутки - еще 24. При этом, болезнь у "новичков" протекает тяжело. Пневмония была диагностирована у 50% госпитализированных.

- Почти у половины из госпитализированных в инфекционный госпиталь диагностирована пневмония, а если есть пневмония, то в данном случае мы уже не говорим о легкой степени тяжести заболевания. Это всегда средняя степень тяжести, - отметила заместитель председателя Правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко.

По данным ведомства, в Приморье зафиксировано 104 случая заболевания: 95 человек на данный момент находятся в инфекционных госпиталях, два человека скончались, семеро успешно выздоровели. Ранее говорилось, что возраст пациентов в Приморье от 7 месяцев до 78 лет. Но на выходных появился еще более возрастной заболевший.

А тем временем приморцы на карантине не скучают. Занимаются полезным делом и вдохновляют окружающих на подвиги. Дмитрий Якухный - известный спортсмен из Владивостока, находясь дома, пробежал сто километров вокруг своей кровати. Чтобы преодолеть эту дистанцию спортсмену потребовалось 10 часов и 19 минут. Смотреть видео и читать все подробности здесь.

Другим же жителям, напротив, на месте, так сказать, "не бежалось". 38-летний Демьян на выходных устроил серьезный переполох в одном из отделений краевой больницы. Ушел оттуда в гости к другу, да, как оказалось чуть позже, не один, а вместе с коронавирусом. Его даже успели объявить в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморец с подтвержденным коронавирусом отлучился погулять из больницы

О том, что он может быть опасен, мужчина просто-напросто не знал (подробнее...)

Еще три пациента победили коронавирус в Приморье

В числе выздоровевших – женщина с тяжелой формой заболевания (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ефим Звеняцкий: не смотрю спектакли онлайн. Я хочу видеть на сцене людей и служу для этого
Художественный руководитель театра им. Горького в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о работе в режиме самоизоляции, поддержке артистов и изменениях в законах Приморья
Новости 24
Нарушил самоизоляцию: неизвестные с автоматами похитили мужчину прямо в центре Владивостока
«Приморские электрические сети» призывают родителей напомнить детям правила электробезопасности
Житель Приморья защитил женщину и был убит мстительным односельчанином
Здоровый образ жизни в нездоровой обстановке: советует диетолог Центра здоровья из Владивостока
Работающие люди возраста 65+, ушедшие на самоизоляцию, получат еще один больничный — с 20 по 30 апреля
Жизнь превыше всего – один из важнейших принципов Китая в противостоянии эпидемии
Генконсульство России в Харбине обратилось к соотечественникам в Китае
60 мобильников унюхали в этом году служебные собаки в Приморье
«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает федеральный марафон поддержки предпринимателей
Во Владивостоке к 9 мая приводят в порядок памятники
Приморские таможенники оформили первую партию грузов по новому маршруту Северная Европа — Азия
Продать угнанное авто помешало приморское болото
В Приморье появился новый региональный министр цифрового развития и связи
Детеныш тюленя умер на берегу, не дождавшись помощи зоозащитников в Приморье
Как хакнуть вирус: Ростелеком собирает специалистов на онлайн-хакатон VirusHack
ФСБ и следственный комитет накрыли игорную сеть во Владивостоке
Сразу 2 парня, не сговариваясь, погибли от удара током, перелезая через вагоны в разных районах Владивостока
Губернатор Приморья снова навестил кишащий тараканами тубдиспансер
Спасительный рейс вернул из Токио во Владивосток 123 россиянина
За попытки проехать на Русский остров теперь штрафуют
Бомжа оштрафовали во Владивостоке за нарушение эпидрежима
Полиция Приморья прокомментировала хоровод вокруг патрульной машины на нелегальных гонках
Огонь перекинулся на многоквартирный дом во Владивостоке
Число заболевших коронавирусом в Приморье на 19 апреля достигло 80 человек
Самый возрастной пациент: в больницу с COVID-19 попала 79-летняя женщина из Анучино
«Он достал пистолет, я схватил его за ствол»: три приморца попали в больницу после разборок у сауны
Тепло в домах приморцев задержится подольше благодаря коронавирусу