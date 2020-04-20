Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 21 апреля 2020 года: болезнь у новой половины заболевших протекает не в легкой форме
Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 21 апреля 2020 года, самые важные события. За несколько дней количество зараженных коронавирусной инфекцией в крае резко возросло. На выходных специалисты выявили 31 случай заболевания, а в минувшие сутки - еще 24. При этом, болезнь у "новичков" протекает тяжело. Пневмония была диагностирована у 50% госпитализированных.
- Почти у половины из госпитализированных в инфекционный госпиталь диагностирована пневмония, а если есть пневмония, то в данном случае мы уже не говорим о легкой степени тяжести заболевания. Это всегда средняя степень тяжести, - отметила заместитель председателя Правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко.
По данным ведомства, в Приморье зафиксировано 104 случая заболевания: 95 человек на данный момент находятся в инфекционных госпиталях, два человека скончались, семеро успешно выздоровели. Ранее говорилось, что возраст пациентов в Приморье от 7 месяцев до 78 лет. Но на выходных появился еще более возрастной заболевший.
А тем временем приморцы на карантине не скучают. Занимаются полезным делом и вдохновляют окружающих на подвиги. Дмитрий Якухный - известный спортсмен из Владивостока, находясь дома, пробежал сто километров вокруг своей кровати. Чтобы преодолеть эту дистанцию спортсмену потребовалось 10 часов и 19 минут. Смотреть видео и читать все подробности здесь.
Другим же жителям, напротив, на месте, так сказать, "не бежалось". 38-летний Демьян на выходных устроил серьезный переполох в одном из отделений краевой больницы. Ушел оттуда в гости к другу, да, как оказалось чуть позже, не один, а вместе с коронавирусом. Его даже успели объявить в розыск.
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ИСТОЧНИК KP.RU