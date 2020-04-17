Михайловский район - очаг заражения: пожилая женщина пообщалась с несколькими десятками людей, заразила как минимум шестерых

Краевой оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции сообщил о 6 подтвержденных случаях CОVID-19 у жителей Михайловского района. По информации специалистов, 74-летняя местная жительница с коронавирусом, успела пообщаться с несколькими десятками людей до госпитализации.

Жители Михайловки стараются соблюдать режим самоизоляции. Фото: Михаил Панов.

– Специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю оперативно отработан и установлен круг лиц, контактных с 74-летней пациенткой Михайловской центральной районной больницы, у которой в начале нынешней недели выявлен COVID-19. Более 60 человек. Из этого числа выявлено шесть человек, тесты которых дали положительный результат. Все они доставлены в подразделение Уссурийской центральной городской больницы, где так же, как и во Владивостоке, открыт инфекционный госпиталь, – прокомментировали в правительстве Приморья.

По словам жителей Михайловского района, среди заболевших есть и медицинский работник. Дело в том, что пожилая пациентка ранее лежала в местной больнице. Вчера у остальных врачей также взяли анализы на коронавирус.

Роспотребнадзор Приморья продолжает эпидрасследование.

Улицы Михайловки опустели. Фото: Михаил Панов.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что в крае выделено три крупных очага заражения – это Михайловский район, внутрибольничные случаи и поселок Подъяпольское, который уже закрыт на карантин.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе временно приостановлена плановая госпитализация. Попасть на запланированное лечение теперь смогут только пациенты с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе.

17 апреля в регионе подтвердились сразу 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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