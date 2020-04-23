Число зараженных коронавирусом в Приморье на 23 апреля достигло 185, лидер - Владивосток

В Приморье зарегистрировали семь новых случаев коронавирусной инфекции. По свежим данным, 23 апреля в крае 185 заболевших. В числе вновь выявленных шесть взрослых и один ребенок - всех направили в инфекционный госпиталь.

Как рассказывают в минздраве региона, положительные тесты оказались у троих сотрудников скорой помощи Находки – это водитель, фельдшер и подсобный рабочий.

- Бригада выведена на карантин, все направлены в инфекционный госпиталь Находки. Продолжается работа во Владивостокской клинической больнице №2, где отмечен групповой очаг заболевания. Здесь выявлены новые контактные, которые ожидают результатов теста.

В министерстве также отмечают, что в крае участились случаи бессимптомных заболеваний. Немало тех, у кого незначительно повышается температура и появляется легкий кашель.

Официально: на данный момент в Приморье 23 человека выздоровели, два случая закончились летальным исходом.

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