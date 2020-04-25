Трудилась медсестрой: у студентки ТГМУ во Владивостоке обнаружили коронавирус

Студентка ТГМУ, работающая в краевой детской клинической больнице №1, заболела коронавирусом. Вчера вечером, 24 апреля, она получила положительный тест на COVID-19. На данный момент ее госпитализировали в инфекционный госпиталь, состояние, по данным специалистов, удовлетворительное, сообщают в правительстве Приморского края.

Вот что рассказывают в медучреждении, в котором работала старшекурсница.

«18 апреля наша сотрудница завершила работу. На очередную смену она должна была выйти 21-го числа, но 20 апреля сообщила, что простыла и уходит на больничный. Вечером 24 ей пришел положительный тест».

На данный момент в детской краевой клинической больнице №1 все спокойно, но госпитализацию новых пациентов в целях безопасности временно приостановили - отправляют всех в другие отделения.

Старшекурсница до вчерашнего дня проживала в общежитии, поэтому все места, где она находилась, продезинфицировали и организовали дежурство медработника. Также проводится эпидемиологическое расследование - ищут людей, с которыми контактировала девушка.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов рассказал, что сегодня более 400 ординаторов и студентов старших курсов направлены в помощь медикам Приморья.

- Наши ребята работают медсестрами, санитарками, те, кто постарше – помощниками врача. Ординаторы уже сами ведут приемы. Каждый из них понимает нынешнюю ситуацию и психологически готов к любому повороту событий, – подчеркнул профессор.

Краевые власти с сегодняшнего дня решили всех студентов и ординаторов, которые работают на передовой, расселить из общежитий в местные отели. Часть студентов сегодня уже переехала.

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