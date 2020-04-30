Кожемяко: «Тратить 800 миллионов рублей на 150 человек? Там же нет никого из наших!»

- Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли просто работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать. Волонтеры поддерживаю, и все… Мы будем содержать, сейчас я скажу, на 800 миллионов 150 человек, не являющихся жителями Приморья? Это «Адмирал», это баскетбол, это волейбол. Зачем? И для чего? Это футбольный клуб «Луч», так называемый. Там же нет никого из наших. На 150 игроков тратить 800 миллионов рублей! Для того, чтобы показать… а что тут показывать? Даже при том, что бюджет был…

Так, немного эмоционально, губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал в эфире одного из телеканалов решение властей в этом году не финансировать профессиональные спортивные клубы. Деньги перенаправят на борьбу с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="296" height="530" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776245" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко о Луче и Адмирале.

В результате этого решения приморский хоккейный клуб «Адмирал» впервые в своей недолгой истории пропускает сезон в КХЛ. Футбольный «Луч» покинет ФНЛ и отправится в третий, любительский дивизион. Неизбежное понижение в классе ждет и баскетбольный «Спартак-Приморье», а также волейбольную «Приморочку».

При этом власти обещали не урезать финансирование детского спорта.

Правда, на фоне этих сокращений было объявлено о планах построить на Русском острове крытый футбольный манеж за полмиллиарда и еще одну ледовую арену - региональный центр хоккея за почти миллиард рублей. Большую часть денег дает федеральный бюджет, но и Приморскому краю тоже придется потратиться.

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