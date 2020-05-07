2020-05-07T18:39:35+03:00
Общество

«Сердце обливается кровью, но иначе нельзя»: врачи Владивостока ради спасения от коронавируса чужих детей попрощались со своими

Рассказываем о героях нашего времени, которые всецело посвятили себя работе [эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
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Рассказываем о врачах, которые точно знают, что такое самопожертвование.Рассказываем о врачах, которые точно знают, что такое самопожертвование.Фото: Предоставлено героем публикации
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В то время, когда одни нарушают режим самоизоляции, гуляя по городу, другие прощаются с родными и близкими, чтобы людей от Covid-19, сутками дежурить в палатах рядом с теми, кому нужна помощь. Врачи ищут способы лечения, пробуют различные лекарства и методики, чтобы победить ранее никому не известную болезнь. Так давайте познакомимся с теми, кто находится в зоне максимального риска, кто не понаслышке знает, что такое самопожертвование, ответственность и долг. Этот материал о медицинских работниках, на чьих плечах ответственность за детей, зараженных коронавирусом.

«ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ»

Инфекционный госпиталь для детей развернулся на базе Детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы №2. Здесь лечатся от коронавируса порядка 15 юных пациентов. Как правило, заразились они от родителей, которые тоже лежат в госпитале, но в другом отделении. И пока родные далеко, медперсонал практически заменяет им родителей. Ведь и их родные дети сейчас тоже не рядом.

Наталья Лескова, сестра-хозяйка.

- Я ушла из дома и сейчас снимаю квартиру. У меня дочь и двухлетняя внучка, до эпидемии мы жили все вместе. Квартира у нас небольшая, поэтому, чтобы никого не заразить, пришлось пожертвовать нахождением с ними рядом. Родных не видела месяц, с того дня, как в Приморье заразился первый ребенок. Очень хочется домой. Аж до слез. Даже и не знаю, сколько я еще не появлюсь там. Связываюсь с ними по видео. Так хоть как-то удается их увидеть. Тяжело не находиться дома. Скучаем, очень скучаем, но их здоровье и безопасность в приоритете. Зато так у меня появилась возможность не переживать по этому поводу и полностью отдать себя работе. Без выходных – так скажем, в режиме нон – стоп.

Маргарита Козлитина, старшая медицинская сестра.

- Я свою дочь не видела с 27 марта. Когда все это началось, мне пришлось отправить ее за 250 километров от города к бабушке. Ей семь лет, из-за эпидемии пришлось перенести подготовку к школе, бальные танцы и соревнования. Единственная возможность сейчас ее увидеть - это видеосвязь. Я очень по ней скучаю. В первый раз мы с ней так надолго разлучились. Она там считает недели. Иногда я даже не звоню, чтобы не расстраиваться - слезы сразу наворачиваются на глаза. Но другого выхода у нас нет.

Наталья Бурма, Заведующая первым детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2.

- Переживаем сильно за всех и каждого, поэтому на связи с родителями круглые сутки. И сказки читаем их детям, и про температуру говорим, и про поведение рассказываем. Мы тут и мамы, и бабушки, и врачи – все в одном флаконе.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ВИРУСОМ

Сейчас у всего медицинского персонала одна цель - победа над вирусом. Каждый из них не раз прокручивал этот момент в своих головах.

- В этот день мы сможем снова обнять своих родных близких и запомним его надолго, - говорит Наталья Лескова.

Все врачи единодушны в том, что, если бы люди хоть немного были ответственней, то процесс их воссоединения с родными заметно ускорился. Однако пока жители Приморья продолжают нарушать режим самоизоляции, медики обречены продолжить круглосуточную работу вдали от своих детей ради спасения чужих.

- После того, как все закончится, я планирую пойти в отпуск и провести его со своими родными, - делится планами Маргарита Козлитина. - Рано или поздно это случится, я в этом уверена.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Расскажите нам о своих родственниках и знакомых, которые сегодня трудятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Можно анонимно:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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