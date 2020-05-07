«Ходил только в магазин»: заразившийся коронавирусом врач-анестезиолог предостерег приморцев

Больничная съемка, которую на личной страничке в соцсети разместил губернатор Приморского края, уже набирает популярность. Оно и понятно, речь идет о коронавирусной инфекции. Тема – страшная и актуальная, а главным героем видео стал анестезиолог-реаниматолог роддома №4 Владивостока, заразившийся COVID-19. Состояние у медика тяжелое, интервью Андрей Марченко давал прямо в реанимации.

Даже оказавшись на больничной койке, медик остается медиком. Врач попытался предостеречь жителей Приморья, особенно тех, кто до сих пор не верит в существование опасной инфекции.

– Коронавирус действительно существует, я был в отпуске и ходил только в магазин, и маску носил. Но однако все равно заболел, – констатировал специалист.

Андрей Марченко отметил важность соблюдения режима самоизоляции и посоветовал свести к минимуму число выходов на улицу. Глава края Олег Кожемяко призвал прислушаться к словам человека, который сейчас борется за жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777443" frameborder="0"></iframe> Приморский врач, заразившийся коронавирусом, рассказал о течении болезни.Видео: kozhemiako.oleg

По словам заведующей реанимацией Владивостокской краевой больницы №4 Марии Свислоцкой, заболевание у коллеги-медика протекает в тяжелой форме. В реанимацию сотрудник роддома попал 30 апреля с обширной пневмонией и дыхательной недостаточностью. Специалисты прилагают все усилия, чтобы поставить мужчину на ноги.

Напомним, с начала эпидемии в Приморье выявлено 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Официально число погибших от COVID-19 достигло 10. В общей сложности 130 человек победили заболевание и выписаны домой.

ПО ТЕМЕ:

Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек

Оба погибших были мужчинами в преклонном возрасте (подробнее...)

Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса

С каждым днем количество заболевших значительно увеличивается (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус

Вместе с ней из инфекционного госпиталя выписали еще 30 человек (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14