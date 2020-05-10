2020-05-10T21:20:34+03:00
Общество

«Перестал бриться, дичаю»: миллиардер из Владивостока попал на карантин из-за коронавируса в семье

Супругу госпитализировали, а у него самого анализ до сих пор не взяли
Сергей БАЛАНОВ
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Кадр из видеоблога Дмитрия АлексееваКадр из видеоблога Дмитрия Алексеева
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Совладелец DNS Дмитрий Алексеев, что состояние «Форбс» оценивает в 500 миллионов долларов, рассказал, что теперь вынужден сидеть дома на строгом карантине, потому что коронавирус выявили у его супруги. Она врач, но теперь сама находится в инфекционном госпитале в качестве пациента. Миллиардер же остается дома с ребенком.

- Я теперь сижу на официальном карантине. Я тут делаю ремонт, перестал бриться, дичаю, - сообщил бизнесмен в своем блоге.

У самого миллиардера анализ на коронавирус даже еще не взяли, пока только у ребенка.

Впрочем, Алексеев говорит, что чувствует себя хорошо, гнетет его только нахождение в четырех стенах.

В 2020 году «Форбс» включил Дмитрия Алексеева, проживающего во Владивостоке, в топ-200 богатейших бизнесменов России, разместив его на 179 строчке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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