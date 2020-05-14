Обновленная карта распространения коронавируса в Приморье – из каких городов и районов больные (инфографика)

Краевое министерство здравоохранения поделилось статистикой по распространению новой коронавирусной инфекцией на территории Приморья. Число пациентов с COVID-19 продолжает расти, при этом все чаще болеют дети. Лидирующие позиции по количеству заболевших удерживает Владивосток.

По данным на 14 мая, коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась еще у 49 приморцев. Общее число заболевших в крае людей достигло 1057. Больше всего случаев выявлено в столице Приморья, здесь диагноз подтвержден у 608 человек. Прирост заболеваемости отмечается и в Находке. В закрытом на карантин городе уже болеют 252 местных жителя.

В Уссурийске коронавирус выявлен у 47 местных жителей. В Артеме сейчас 35 заболевших. В Михайловском районе 17 больных. В Партизанске также выявлено 17 случаев COVID-19 и еще 6 – в Партизанском районе. В Арсеньеве зафиксировано 12 случаев заболевания, в Дальнереченске и Шкотовском районе – по 10.

8 человек заразились коронавирусом в Надеждинском районе Приморья. В главном курортном районе края – в Хасанском, пока 7 больных. В Анучинском округе коронавирусная инфекция у 5 человек, в Лесозаводске и Хорольском округе по 4 больных. В Большом Камене, Кировском и Пожарском районах – по 3. В Черниговском районе COVID-19 отмечен у 2 пациентов. В Дальнегорском, Октябрьском, Ханкайском и Лазовском округах зафиксировано по 1 случаю заболевания.

В правительстве Приморья отметили, что среди заболевших все больше детей. По мнению специалистов, юные жители края заражаются от больных родственников, которые с легкой формой заболевания лечатся дома. Также ребята могут подцепить коронавирус от близких. У многих он попросту протекает бессимптомно. На данный момент в инфекционном госпитале находятся больше 30 юных приморцев. У 27 ребят диагноз уже подтвержден, еще четверо ждут повторного обследования. Самому юному пациенту – всего два месяца.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье, число выздоровевших от опасной инфекции за сутки пополнили еще 39 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 307 человек.

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