2020-05-08T11:27:07+03:00
Общество

ОМОН, блоки и пробки: жители закрытой Находки рассказали о первом дне карантина

Пропускные посты появились на въездах в городской округ. Объясняем какие необходимы документы для передвижения [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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В Находке введен карантин из-за эпидемии. Фото: dpscontrolВ Находке введен карантин из-за эпидемии. Фото: dpscontrol
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Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Находке стала причиной карантина в городском округе. Въезды и выезды перекрыты бетонными блоками, а за соблюдением пропускного режима следят инспекторы ДПС и представители Росгвардии. К слову, появление ОМОНа в городе, вызвало особый интерес общественности. Представители закона разъяснили какие нужны документы для посещения Находки.

Пункты для проверки авто огородили блоками. Фото: dpscontrol

Пункты для проверки авто огородили блоками. Фото: dpscontrol

Пропускные посты для контроля всех въезжающих появились в поселке Душкино, при движении из Владивостока и на перекрестке перед Врангелем со стороны Партизанска. Здесь же стоят бетонные блоки, частично преграждающие проезд.

– Каждую машину останавливают, проверяют документы. Вчера уже начались пробки. С утра многие попытались проскочить в Ливадию, но пускают только местных, передвижение в пределах городского округа для нас не ограничили, – рассказала Александра, проживающая в поселке Врангель.

Пробка на перекрестке Врангель-Находка.Видео: dps_nakhodka

Въезд в Находкинский городской округ разрешен людям с местной пропиской, дачникам и работникам предприятий, деятельность которых не приостановлена. В закрытый город также можно попасть при необходимости срочной медицинской помощи, для ухода за инвалидами или престарелыми родственниками. При этом желающие попасть в город обязаны предъявить соответствующие документы.

В управлении МВД России по Приморскому краю рассказали, что дачники должны показать паспорт и свидетельство о собственности участка, либо членскую книжку садового товарищества. Сотрудникам местных предприятий помимо документа удостоверяющего личность обязательно возить с собой справку с места работы, а водителям большегрузов необходим еще и путевой лист. Для ухода за родственниками, проживающими в Находке, нужно предъявить документ, подтверждающий родство, паспорт с пропиской в городском округе. Для посещения больницы нужна справка-вызов от медицинского учреждения, либо медицинская карта.

Пробка на подъезде к поселку Волчанец. Фото: dpscontrol

Пробка на подъезде к поселку Волчанец. Фото: dpscontrol

Передвижение внутри городского округа в Ливадию, Врангель, Южно-Морской и другие районы – не запрещено. При этом сотрудники органов внутренних дел предупреждают о проводимых рейдах, поэтому покидать дома стоит только при необходимости и с соблюдением всех рекомендаций – наличие масок и социальная дистанция. Нарушителей будут штрафовать.

– Людей на улице сегодня заметно меньше. До этого наблюдали из окна как собираются подростки человек по 10 или много мамочек с детьми гуляют на площадке, – рассказала местная жительница.

Дополнительные подразделения Росгвардии привлекли для патрулирования улиц и надзора за соблюдением режима изоляции. ОМОН останется в городе пока не нормализуется эпидемиологическая обстановка. Напомним, в Находке выявлены массовые очаги заражения. Все началось со скорой помощи, сотрудники которой заразились. Часть специалистов попала в инфекционный госпиталь, другая – на домашнюю самоизоляцию. Повторный тест показал, что 17 медиков здоровы, в ближайшее время они приступят к исполнению своих обязанностей. Всего в Находкинском городском округе подтверждено 135 случаев COVID-19, это пятая часть от общего числа заболевших в крае. На карантин сейчас закрыты два отделения Находкинской городской больницы, обслуживающей больше 120 тысяч населения.

Посты размещены на въезде в Находку. Фото: dpscontrol

Посты размещены на въезде в Находку. Фото: dpscontrol

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ИСТОЧНИК KP.RU

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