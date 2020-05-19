Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 20 мая 2020: продление больничного для 65+, рост числа зараженных и смерть 99-летнего ветерана

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 20 мая 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба, в Приморье зарегистрировано 1402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщила Татьяна Детковская, главный санитарный врач региона, в 13 обсерваторах сейчас находятся 607 человек. Среди них 272 – это вахтовики, прибывшие из других субъектов России.

Кстати, за последние сутки болезнь удалось победить 21 пациенту. Ранее все они получили положительные результаты анализов на коронавирус. Теперь все здоровы и выписаны из больниц.

- Общее число победивших коронавирус приморцев – 410 человек, – сообщила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморья.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, Роспотребнадзор продолжает «рейды» с проверками предприятий и организаций на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований и предписаний.

- По данным на 18 мая начато еще пять проверок – две в Партизанске и три в Уссурийске. На всех объектах подтверждаются нарушения, которые ранее были выявлены административными комиссиями муниципальных образований, – пояснила Татьяна Детковская.

Стоит отметить, что всего с начала мая в регионе составлено порядка 31 прокола о нарушении и 10 протоколов о запрете торговли.

Вместе с тем, Приморское отделение Фонда социального страхования сообщило о том, что работающие люди, которым 65 лет и больше, могут находиться на оплачиваемом больничном до 29 мая.

Согласно официально статистике, от коронавируса с начала эпидемии скончались 14 зараженных пациентов. Накануне стало известно о том, что не удалось спасти 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Правда, причина смерти у него не Covid-19, а хроническое заболевание.

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