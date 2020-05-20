Жители домов по Красного знамени сплотились и остановили рубку деревьев под торговый центр

Зеленая победа на «Красного знамени»

Жители Владивостока продемонстрировали невероятное противостояние строительству торгового центра, под который вырубают несколько сотен деревьев.

На проспекте «Красного знамени» во Владивостоке вскоре может появиться некий общественно-бытовой центр. Стройка пока не началась, а вот вырубка деревьев, которые местные жители высаживали еще в 70-е годы, уже идет полным ходом, несмотря на действующий в Приморье режим самоизоляции. Мнения горожан, как часто бывает, никто не спрашивал. Именно поэтому недовольные таким положением дел жители пошли на решительные меры.

Предмет спора

Речь идет о пяти земельных участках с разными кадастровыми номерами, расположенных между проезжей частью и жилыми домами на «Красного знамени» от дома № 94 до дома № 104. Это косогор, на котором растут деревья и кустарники, а также расположена автомобильная стоянка. Когда-то здесь хаотично стояли гаражи местных жителей. Затем были попытки оформить гаражный кооператив, ну а в итоге получилась обычная стоянка.

Впрочем, без этой стоянки представить жизнь сложно. Возле дома мест мало, а других стоянок поблизости попросту нет. Но жители возмущены не только ликвидацией парковки. Вместе с ней под нож пойдет более 800 деревьев.

Первые попытки начать стройку

В 2007 году компания ООО «Форуминвест» начинает оформлять в аренду земельные участки. Один участок предназначен под строительство того самого общественно-бытового центра, второй - под строительство подстанции. Три других участка под дальнейшее благоустройство, кстати, согласно выписке из Росреестра, их кадастровая стоимость равна одному рублю.

В 2007 году с февраля месяца в городской администрации не было мэра, лишь исполняющие обязанности. До назначения в мае 2008 года на должность градоначальника Игоря Пушкарева в кресле исполняющего обязанности успели посидеть шесть человек. В это время и была инициирована передача земельных участков в аренду до 2057 года.

22 апреля 2008 года, когда исполнял обязанности мэра Владивостока Виталий Мутовин, застройщик получил разрешение на строительство общественно-бытового центра, но до рубки деревьев и, соответственно, начала фактической стройки дело не дошло, сроки разрешения истекли, и планы пришлось менять. Второй заход на территорию компания предприняла уже в 2017 году, когда мэром Владивостока был Виталий Веркеенко. 10 марта застройщик продлил разрешение на строительство до 30 декабря 2020 года. Теперь для того, чтобы можно было начать стройку, оставалось лишь вырубить деревья. ООО «Форуминвест» подготовило пакет документов и предоставило их в управление охраны окружающей среды и природопользования, и 17 марта 2020 года получило разрешение на снос 740 зеленых насаждений. Не выдать его чиновники не могли.

Народный сход

Услышав 17 мая звуки бензопил и скрежет падающих деревьев, жильцы домов начали трубить тревогу по всем фронтам. В тот же день они обратились в городскую администрацию, начали искать юриста, а также провели свое первое собрание, чтобы понять, как им дальше действовать. Не остановили горожан ни дождь, ни возможные санкции. В городе продолжается режим самоизоляции, и за подобное собрание каждый его участник мог получить штраф. Впрочем, ни полицейских, ни сотрудников административных комиссий на собрании не было. Можно сказать, что граждане сознательно подвергли себя риску заражения коронавирусом. Но, с другой стороны, перспектива просто так сидеть и ждать, пока кто-то рубит деревья под окнами, никого не радовала.

Люди даже устроили общий сбор домов, чтобы предотвратить вырубку многолетних деревьев возле их домовФото: Алексей САМУСЬКОВ

Масла в огонь подлил и тот факт, что жильцов никто и не уведомил о предстоящих работах, общественных слушаний не было, да и стенд с информацией о грядущей вырубке, по словам местных жителей, появился здесь лишь в день вырубки. У горожан сложилось четкое убеждение, что кто-то тихо пытается наворотить дел на их территории. Именно поэтому инициативной группе не составило объединить жильцов как домов №94-104, так и соседних домов, расположенных даже по другую сторону дороги.

- Нас категорически не устраивает то, что нас лишают деревьев, лишают воздуха, нам не дают дышать. Мы сажаем деревья, а их безбожно рубят. Нас лишают стоянки. Почему мы должны страдать? Мы нанимаем юриста, мы пойдем к прокурору и в суд, - говорит жительница дома № 102 Елена.

Решено было собраться вновь и пригласить на встречу юриста. Дмитрий Беленький согласился вести это дело за 50 тысяч рублей. Во время второй встречи люди активно сдавали деньги на адвоката, сумма небольшая, по 200 рублей с квартиры.

- Да если денег и не хватит, то мы еще донесем, но деревья спасти нужно любой ценой, - доносилось из толпы. Кто-то даже высказывался за бойкотирование вырубки, митинг, блокирование движения по проспекту «Красного знамени» и живой щит вокруг оставшихся деревьев. Впрочем, юрист отговорил граждан от необдуманных действий.

- Для начала нужно приостановить действие порубочного талона. Насколько мне известно, в 2008 году разрешение было отменено, так как было выдано с нарушениями. Сначала должны стройку разрешить, а потом уже рубить деревья. В данном случае, помимо суда, необходимо инициировать проверку природоохранной прокуратуры, - сказал Дмитрий Беленький.

Пили, пока горячо

Мы попытались связаться с представителем застройщика, но тот сослался на большую занятость и не смог пообщаться. Впрочем, в СМИ можно найти его комментарии.

«Здание будет высотой в два этажа, а кровля будет на уровне дороги у домов. Крыша будет эксплуатируемой, на ней разместится парковка, как для посетителей комплекса, так и для жителей домов, если это их устроит, - рассказал порталу Vl.ru исполнительный директор ООО «Форуминвест» Владимир Гаврилишин. - Строительство в ближайшие полгода не планируется из-за карантина, поэтому на этом месте останется автостоянка. Деревья спиливаем сейчас, потому что разрешение на вырубку имеет определенный срок действия».

Пока вырубка не была приостановлена, рабочие успели спилить около 140 деревьевФото: Алексей САМУСЬКОВ

Глуши пилу

19 мая рабочие вновь приехали на объект. Местные жители вызвали полицию.

Как оказалось, на некоторых деревьях, которые пошли под снос, отсутствовали метки. Полиция все дальнейшие работы приостановила, жильцы домов организовали дежурство, чтобы никто снова не начал пилить деревья.

Начальник управления охраны окружающей среды и природопользования городской администрации Александр Волобуев подтвердил местным жителям, что подписал уведомление о приостановке вырубки. Об этом был предупрежден и застройщик.

Пока что действие порубочного билета приостановлено, но это далеко не конец в этой истории. Впереди еще долгие разбирательства, изучение всех разрешительных документов. Граждане намерены идти до конца, лишь бы сохранить свой двор зеленым.

Только цифры

Застройщику выдано порубочных талонов на снос 740 деревьев и 44 кустарников. Уже успели спилить примерно 140 деревьев.