Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 23 мая 2020: треть зараженных победили вирус с короной

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 23 мая 2020 года, самые важные события. На территории Приморского края с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 1542 случая заражения. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба. Как оказалось, темп прироста в регионе остается достаточно высоким – 3,1%.

- Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Партизанск, - говорит Татьяна Детковская, руководитель Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Кстати, как сообщает краевое министерство здравоохранения, треть заболевших коронавирусом уже успешно побороли Covid-19 и выписались из больниц. По подсчетам специалистов, всего в регионе выиграли бой с коронавирусом 551 человек.

Более того, по данным пресс-службы правительства, в Находке 22 мая открыли еще один госпиталь для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Всего медучреждение готово принять 60 человек. Госпиталь развернут в здании туберкулезного диспансера. Там уже даже успели установить кислородные концентраты и аппараты ИВЛ.

По словам Олега Кожемяко, губернатора Приморского края, открытие этого корпуса даст возможность с понедельника полностью перейти на стационарное лечение. А если коэффициент распространения коронавируса снизится до 1, то можно будет говорить о первом этапе выхода из режима и начале снятия ограничительных мер.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности. Это значит, что ношение масок, соблюдение «социальной дистанции» в организациях торговли, бытового обслуживания и общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думали на денек, а оказалось на 2 недели: прилетающие во Владивосток забыли, что в Приморье их посадят на 14-дневный карантин

Многие летят в дальневосточную столицу в командировку и не предполагают, что останутся на ДВ на подольше (читать дальше..)

Еще один антиковидный госпиталь открыли в Приморье

Медучреждение расположилось в одном из корпусов туберкулезного диспансера Находки (подробности..)

Еще двое сотрудников Медцентра ДВФУ заболели коронавирусом

Несмотря на эпидемию, врачи продолжают самоотверженно работать и отказываются изолироваться (читать также..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14