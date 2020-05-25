Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 26 мая 2020: миллиард за Covid-19 и сотни зараженных

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 26 мая 2020 года, самые важные события. В Приморье с начала осложнения эпидемиологической ситуации зарегистрировано 1695 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 49 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, больше тысячи человек на сегодняшний день находятся на лечении. Статистику обнародовали на очередном заседании регионального оперативного штаба. Татьяна Детковская, руководитель Роспотребнадзора по Приморскому краю, отмечает, что среди заболевших, 44 пациента находятся в тяжелом состоянии. Всего же с начала эпидемии коронавируса удалось победить больше 600 пациентам. К сожалению, справиться с заражением не удалось 15, они скончались от Covid-19.

Вместе с тем, власти продолжают держать оборону. Так, Приморье попало в список регионов, которым положена федеральная финансовая поддержка. В край поступило 996,4 миллиона рублей, чтобы частично компенсировать снижение доходов бюджета, которое связано с коронавирусом. Кстати, всего же 56 регионов получат дотацию в размере 100 миллиардов рублей.

Не забывайте, что на территории края продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности. Местным жителям, чтобы не нарушать правила, нужно носить маски и соблюдать «социальную дистанцию». От этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

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