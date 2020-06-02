«А кто, если не я»: в Приморье студентка, спасшая зараженную коронавирусом малышку, не жалеет о том, что заболела сама

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Я очень люблю детей. Поэтому приняла для себя решение после университета пойти работать в роддом. Буду спасать сразу несколько жизней. Дети – самые искренние люди, а их улыбка – на вес золота. Практика в больнице с зараженными коронавирусом для меня была первым местом работы. Шестимесячная девочка, которая поступила в больницу, сразу запала мне в душу. Я нисколько не жалею о том, что, помогая ей выздороветь, заразилась сама. Я бы пошла на это снова и снова, чтобы малыши скорее шли на поправку».

Сложно представить, но это слова 21-летней студентки. Екатерина Конева учится на 4 курсе медицинского университета. Через два года она выпустится и сможет по праву носить гордое звание – врач-терапевт. Хотя гордиться собой она может уже сейчас. Ведь в таком молодом возрасте Екатерина уже успела поработать в, так скажем, горячей точке. Она одна из тех специалистов, которым удалось вылечить первого младенца, зараженного коронавирусом в Приморье.

Тогда в страхе перед болезнью были даже самые матерые врачи. Они консультировались с медицинским сообществом даже из других регионов. Невозможно вообразить, что при этом чувствовала студентка, которая только-только начала свою профессиональную деятельность. Но гадать мы не станем, узнаем все у самой девушки.

ПРАКТИКА В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ

Екатерина с самого детства мечтала стать врачом, поэтому поступить в медицинский было решением более, чем обдуманным. Все мы наслышаны о том, как сложно учиться в таком профильном вузе шесть лет. Но Екатерина уверена – все преграды можно преодолеть, если не забывать о том, для чего все это нужно. А все это необходимо, чтобы в ближайшем будущем вытаскивать людей с того конца света. Дальневосточница для себя уже давно решила – после выпуска пойдет работать в роддом – поближе к детям.

Любовь к детям у Екатерины с детства.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я очень люблю детей, поэтому хочу потом уйти в гинекологию и работать в роддоме. Совсем недавно я нашла свой старый альбом, который я заполняла в детском саду – уже тогда в графе «кем я хочу стать», писала – врачом, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Екатерина Конева. – Моя любовь к детям безгранична, да и они ко мне тянутся. Поэтому, когда началась эпидемия, я попросилась работать в детском отделении.

В итоге Екатерина пошла бороться с коронавирусом в детское инфекционное отделение ВКБ №2. Там, кстати, вместе с ней трудились медики, которым пришлось переехать из своих домов, попрощавшись со своими детьми, чтобы лечить чужих.

«ВСЕ РАДИ ЭТИХ ЩЕК И ИСКРЕННЕЙ УЛЫБКИ»

Именно в эту больницу поступила самая первая малышка с подтвержденным диагнозом на Covid-19. За ее будущее боролись медики всех уровней и разных регионов. Екатерина оказалась в их числе. Шестимесячная девочка так глубоко запала ей в душу, что она практически не отходила от ее кроватки по ночам.

Студентка, заразившись от малышки, больше двух недель пролежала в больнице.Фото: Предоставлено героем публикации

- Ну там ведь очень сложная была ситуация. Малышку пришлось разлучить с мамой, и все мы понимали, что это тяжелое испытание для ребенка, поэтому старались уделить ей максимальное внимание. Я и колыбельную напевала, и разговаривала с ней, чтобы ее успокоить и убаюкать, - говорит Екатерина. - Мне все это была за радость, несмотря на то, что с такими серьезными заболеваниями я столкнулась впервые. Но было ощущение, что я временно заменяю ей маму и должна отдать всю теплу и заботу малышке. Чувствовала очень серьезную ответственность и сильно переживала за нее. Бессонные ночи стоили того, чтобы увидеть ее огромные щеки и улыбку. Все ради них.

Студентка провела с маленьким пациентом почти две недели. Внезапно пришли результаты анализов. Оказалось, что Екатерина заразилась от малышки коронавирусом. Девушку пришлось экстренно госпитализировать в другую больницу, где лежат взрослые пациенты. Там она пролечилась вплоть до 6 мая. Только вот учиться все же пришлось, хоть и дистанционно.

«А КТО, ЕСЛИ НЕ Я!»

К счастью, Екатерина уже победила болезнь, как и шестимесячная (на тот момент) девочка. Кстати, за день до выписки самого дорогого для будущего врача пациента, Екатерину госпитализировали. Сейчас она вспоминает, что на прощание сказала девочке, чтобы она дала брату поспать и не капризничала. Та хохотала. Очень позитивный и веселый ребенок.

После того, как дальневосточница победила вирус с короной, она отправилась в Дальнереченск. Нет, не отдыхать, как могли подумать, а снова работать.

Екатерина планируется в будущем продолжить работать в роддоме.Фото: Предоставлено героем публикации

- С 25 мая я работаю в местном роддоме. Всегда хотела именно такую работу, и в будущем планирую здесь остаться. Я бы пошла работать в ковидный госпиталь для детей снова и снова, чтобы малыши скорее шли на поправку, даже, если бы знала, что заражусь. Всегда спрашиваю у себя: «А кто, если не я!» - говорит Екатерина.

Это прекрасный пример того, что врач – это не просто профессия, а призвание, которое проявляется с самого детства. Ведь спасать людей могут лишь те, у кого большое и доброе сердце.

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