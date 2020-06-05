2020-06-05T10:39:24+03:00
Общество

Три недели от роду: врачи рассказали о состоянии самого юного пациента с коронавирусом в Приморье

У малыша также диагностировали пневмонию, вместе с ним болеет мама. Сейчас грудничок идет на поправку [эксклюзив kp.ru]
Милана СОКОЛ
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Грудничку в Приморье диагностировали коронавирусГрудничку в Приморье диагностировали коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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В детском инфекционном отделении Владивостокской клинической больницы №2 врачи борются за здоровье самого юного пациента в крае. Мальчику из узбекской семьи, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию, всего 3 недели от роду. Вместе с ним проходит лечение и его мама. Медики подозревают, что малыш заразился именно от взрослых.

Как уверяют специалисты, изначально недомогание почувствовала мама. У недавно родившей женщины заподозрили вирусную инфекцию и в срочном порядке обследовали самого маленького члена семьи. Тест показал, что у грудничка COVID-19. Крошку вместе с мамой привезли в инфекционное отделение, на тот момент у ребенка успела развиться пневмония. Вчера пришли результаты анализов самой женщины, у нее также подтвердился коронавирус.

– Мальчик идет на поправку. Рентген показал улучшение. Малыш набирает вес. Контрольное исследование назначено на 7 июня, – прокомментировала лечащий врач состояние пациента.

Неустанная забота врачей, их ежесекундная готовность прийти на помощь и усиленный режим работы в условиях эпидемии – у большинства пациентов вызывает уважение и благодарность. С пониманием к вынужденной госпитализации чаще всего относятся и члены семей. Однако случается и так, что обеспокоенные родственники оказываются чем-то недовольны. Так, отец самого юного пациента, уверен, что его супруга не наедается. Мужчина требует предоставить благоверной национальную еду, к которой та привыкла. При чем сама мамочка, по словам врачей, не жалуются. Персонал уверяет, что питание в больнице более, чем достаточное. Доктора в шутку отмечают, что тандыр здесь поставить не могут, и нужно понимать, что рацион, разработанный для больных, отличается от ресторанного меню.

Сейчас в детском ковидном госпитале лечатся 60 пациентов, у 56 из них диагноз коронавирус уже подтвержден. О самом маленьком пациенте мы уже рассказали, самому взрослому из постояльцев больницы – 17 лет.

– Все поступившие к нам дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье, – рассказала заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма.

Из разговора с Натальей Владимировной становится понятно, что за каждого из своих подопечных заведующая переживает всем сердцем в независимости от их возраста.

– С момента госпитализации в апреле самого первого пациента с подозрением на коронавирус, по май включительно, в госпитале прошли лечение 163 юных пациента, – поделилась Наталья Бурма.

Специалист отмечает, что в основном у детей болезнь протекает в легкой форме, при этом клинические проявления тоже минимальные. COVID у маленьких жителей края легко спутать с респираторной инфекцией. Поэтому важно распознать заболевание, ребенок становится переносчиком коронавируса и может заразить окружающих.

«КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала, что врачи ковидного госпиталя спасли жизнь семимесячной малышке, именно она считалась до этого момента самой юной заболевшей в крае. Девочку пришлось разлучить с матерью, у кроватки круглосуточно дежурил медперсонал, прислушиваясь к каждому вздоху. Спустя две недели опасная болезнь отступила.

Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае официально подтверждены 2262 случая заболевания коронаирусной инфекцией. Победить опасную болезнь смогли 1356 пациентов, 22 человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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