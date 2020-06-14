2020-06-14T03:41:19+03:00
Происшествия

К берегов Камчатки произошло крушение катера: четыре человека пропали

Поисками мужчин уже занимаются спасатели
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Катер доставлял груз на другое судноКатер доставлял груз на другое судноФото: pixabay.com
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В 38 километрах от Авачинской бухты в Камчатском крае перевернулся катер с людьми. На данный момент все члены экипажа пропали без вести. Спасатели ведут их поиски, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о произошедшем поступил в ночь с 13 на 14 июня. Грузовой катер с четырьмя мужчинами на борту осуществлял доставку груза к другому судну. Примерно в 25 милях от берега в Авачинской бухте судно перевернулось. Все члены экипажа пропали без вести. На борту катера находились Эдуард Чамиашвили (1974 года рождения), Алексей Калмыков (1992 года рождения), Виталий Серов (1983 года рождения) и Владимир Гусев (1996 года рождения). Шло судно из Петропавловска-Камчатского.

На место происшествия направлен скоростной катер "Капитан Мишин" со спасателями и водолазами на борту, а также буксировочный катер "Гроза". Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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