К берегов Камчатки произошло крушение катера: четыре человека пропали

В 38 километрах от Авачинской бухты в Камчатском крае перевернулся катер с людьми. На данный момент все члены экипажа пропали без вести. Спасатели ведут их поиски, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о произошедшем поступил в ночь с 13 на 14 июня. Грузовой катер с четырьмя мужчинами на борту осуществлял доставку груза к другому судну. Примерно в 25 милях от берега в Авачинской бухте судно перевернулось. Все члены экипажа пропали без вести. На борту катера находились Эдуард Чамиашвили (1974 года рождения), Алексей Калмыков (1992 года рождения), Виталий Серов (1983 года рождения) и Владимир Гусев (1996 года рождения). Шло судно из Петропавловска-Камчатского.

На место происшествия направлен скоростной катер "Капитан Мишин" со спасателями и водолазами на борту, а также буксировочный катер "Гроза". Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.