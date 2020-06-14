Опубликован список пропавших без вести при крушении катера на Камчатке

При крушении катера на Камчатке без вести пропали четверо мужчин. Сейчас их поисками занимаются спасатели. «Комсомольской правде - Владивосток» стало известно, кто находился на борту катера «Тихий» в момент ЧП.

По данным источника KP.RU, на судне, которое шло из Петропавловска-Камчатского с грузом, находились Эдуард Чамиашвили (1974 года рождения), Алексей Калмыков (1992 года рождения), Виталий Серов (1983 года рождения) и Владимир Гусев (1996 года рождения).

В данный момент их поисками занимаются спасатели.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 июня у берегов Камчатки произошло крушение катера «Тихий» компании ООО УВГИЛ. Все члены экипажа пропали без вести.

На их поиски были направлены скоростной катер «Капитан Мишин» со спасателями и водолазами на борту, а также буксировочный катер «Гроза».

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