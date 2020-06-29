2020-06-29T07:26:42+03:00
Общество

Отчим скандального мажора на «Лексусе» из Владивостока оказался с генеральскими погонами - СМИ

Избалованному юнцу было с кого брать пример, ведь родной сын бывшего начальника УМВД некогда избежал наказания в резонансном ДТП [фото, видео]
Кристина ГРИН
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В скандалы с машинам попадал не только Саша, но и его сводный брат.В скандалы с машинам попадал не только Саша, но и его сводный брат.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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ДОХАЙПОВАЛСЯ

Эх, Саша, Саша. Сейчас 21-летний Александр Фроюк самый известный антигерой во Владивостоке. Когда ты обливаешь прохожих людей грязной водой из луж, нужно быть готовым к ответной реакции. Доказывать его вину не пришлось, ведь юноша записал свой "подвиг" на видео и самостоятельно разместил его на своей странице в инстаграме. Правда, скоро удалил, но было уже поздно.

В этот день, 26 июня, дальневосточная столица была во власти мощного циклона. Большая часть дорог была залита водой. Кого-то стихийное бедствие толкало на хорошие дела - помогать автомобилистам, застрявшим в лужах. Но Саша не из этих. Саша поступил иначе. На Русской улице мажор на «Лексусе» подкараулил пешеходов и специально проехал на скорости по огромной луже, чтобы с ног до головы облить людей грязной водой. Со словами «Мойка, мойка бесплатная, бесплатная мойка [лиц]», Саша осуществил задуманное.

Подписчиков у Александра после скандального видео прибавилось. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчиков у Александра после скандального видео прибавилось.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все это молодой человек разместил в своем аккаунте в сети.

На «Лексусе» облил прохожих из лужи ради ролика в инстаграм.

Буквально спустя несколько минут видео с проступком мажора муссировалось во всех приморских группах в интернете. Пользователи стали писать гневные комментарии и требовать вершить вендетту. Резонанс был настолько нешуточным, что в дело вмешалась полиция. В тот же день оперативники начали проверку. Как сообщили в пресс-службе городского УВД, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности. По статье «Мелкое хулиганство» ему грозит либо штраф – от 500 до тысячи рублей, либо арест на 15 суток. В финале этой истории Саша в привычной себе молодежной манере принес извинения также в истории инстаграме. Только вот искренности в его словам многие так и не увидели.

Хам за рулем, обливший людей грязной водой. решил извиниться.Видео: инстаграм-паблик dps_vl

ДЕНЬГИ - НЕ ПРОБЛЕМА

Знатоки сразу подметили наглый почерк мажора и вспомнили о том, что Саша не в первый раз попадает в скандал. 9 мая прошлого года этот же белоснежный «Лексус» заблокировал подъезд жилого дома, и люди просто-напросто не смогли выбраться из здания, чтобы посмотреть парад. Все шествие они просидели в своих квартирах.

Собственно так Саша заблокировал подъезд на 9 мая в прошлом году Фото: Милана СОКОЛ

Собственно так Саша заблокировал подъезд на 9 мая в прошлом годуФото: Милана СОКОЛ

«После окончания парада водитель подкрался к своему авто, сел за руль и, услышав недовольство закрытых в подъезде жителей, нахамил девушке, которая сделала замечание. Увидев представителей мужского пола, сбежал как подлый трус», - писал тогда портал Vl.ru.

Как ни парадоксально, тогда его тоже наказали ошеломительным штрафом – 500 рублей, но почему-то такая мера оказалась не действенной. Оказалось, потому что, не только деньги – не проблема. Тут еще и можно смело кичиться фразой: «Да ты знаешь, кто мой папа». Так кто же папа.

НАСЛЕДНИКИ ГЕНЕРАЛА

Соцсети знают все, и вскоре там появилось практически досье на Сашу. Горожане пытались понять, откуда у юноши такое чувство безнаказанности и полная уверенность в том, что ему все дозволено. Сперва ходили слухи о том, что дело в маме. Якобы она работает в прокуратуре, машина оформлена на нее, поэтому сын нарушает все правила дорожного движения – мама ведь поможет. Позже эту информацию опровергли, но появилась новая, еще более примечательная. Оказалось, тыл Саши – не мама, а отчим. Как сообщают Вести.ru, это не абы кто, а Андрей Николаев, бывший начальник УМВД России по Приморскому краю. Его, кстати, в свое время считали одним из богатейших генералов полиции.

На снимке сам генерал Андрей Николаев Фото: Сергей БАЛАНОВ

На снимке сам генерал Андрей НиколаевФото: Сергей БАЛАНОВ

Но дело даже не в финансовом благосостоянии экс-главы приморской полиции, а в скандалах с автотранспортом, которые преследуют его наследников. Про совершенно потрясающую историю Руслана – родного сына генерала, знают едва ли не все жители региона. Какова вероятность, если ты на мотоцикле обгоняешь машины по встречке, пересекаешь двойную сплошную, по дороге цепляешь машину и летишь в кювет, что ты избежишь наказания? Очень велика, если ты – сын генерала.

Так и случилось в сентябре 2011 года на трассе Шамора - Океанская с владельцем пикапа Ford F350 Алексеем Шаповаловым. Несмотря на показания свидетелей и снимки с места ДТП, виновным признали водителя машины.

Неудивительно, что пасынок Александр ведет себя не менее пафосно и вальяжно. Если есть пример безнаказанности в виде старшего брата. Любопытно, как закончится история 21-летнего Саши. Хочется верить, что накажут его, а не облитых пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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