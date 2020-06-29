2020-06-29T18:28:13+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 30 июня 2020: число больных пошло на спад, в Приморье частично снимают ограничения

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 30 июня 2020. Расслаблять окончательно еще рано, маски, перчатки и дистанция – обязательны
Милана СОКОЛ
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Приморье поэтапно возвращается к привычному темпу жизниПриморье поэтапно возвращается к привычному темпу жизниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморье наметилась положительная тенденция по снижению числа заболевших COVID-19. Инфекция конечно еще не отступила, но темп распространения снизился. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Приморье на 30 июня 2020, самые свежие события.

В цифрах

За сутки в крае выявлен 82 новых случая заболевания. Процент заболеваемости сейчас составляет 1,9. Хотя еще на прошлой неделе показатели колебались в районе 2,5% и в среднем диагноз подтверждался больше, чем у 100 человек.

Всего с начала эпидемии диагноз «Новая коронавирусная инфекция» медики поставили 4226 раз. Из инфекционных госпиталей за последние 24 часа выписали 33 человек. В общей сложности вылечились уже 2688 жителей края.

Стоит отметить, что несмотря на некое улучшение эпидобстановки, о беззаботном поведении лучше забыть. Так, стало известно о еще одной смерти. При этом специалисты отметили, что 62-летней мужчина занимался дома самолечением. В больницу он поступил уже в тяжелом состоянии. 8 дней медики тщетно бились за жизнь пациента.

Статистика заболеваемости в крае. Фото: yandex.ru/covid19.

Статистика заболеваемости в крае. Фото: yandex.ru/covid19.

Послабления

Губернатор Приморья сделал важное заявление, касающееся частичного снятия ограничений в крае. Олег Кожемяко отметил, что при соблюдении всех мер безопасности, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений.

Планируется, что у же с 30 июня начнут тренироваться спортивные команды и заработают музеи.

– В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей, – констатировал глава края.

Губернатор отметил важность ношения масок и перчаток, а также «социальной дистанции». По словам Олега Кожемяко, меры профилактики помогут обезопасить окружающих и не допустить новой вспышки заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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