2020-06-30T14:04:07+03:00
Общество

Губернатор Приморья подписал постановление: режим повышенной готовности продлевается до 15 июля

Эпидемиологическая обстановка в крае не позволяет полностью снять ограничения
Милана СОКОЛ
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В Приморье официально продлен режим повышенной готовностиВ Приморье официально продлен режим повышенной готовностиФото: Милана СОКОЛ
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Эпидемиологическая обстановка в Приморье, которая так и не нормализовалась до конца, стала причиной очередного продления режима повышенной готовности до 15 июля. Соответствующее решение губернатор Приморья принял сегодня, 30 июня. Документ, подписанный Олегом Кожемяко, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действует в Приморье с середины марта. Край постепенно старается вернуться к полноценной жизни. Снятие ограничений происходит поэтапно, накануне глава региона заявил об очередных послаблениях.

Так, с сегодняшнего дня официально можно начать тренировки спортивным командам по игровым видам спорта. С 6 июля планируется открыть фитнес-залы и торговые предприятия, площадью до 800 квадратных метров. С 15 июля, при условии нормализации эпидобстановки и соблюдении всех санитарных норм, заработают летние оздоровительные и пришкольные детские лагеря. Планируется вернуть к полноценной работе общепит, торговые центры и туристические базы.

На данный момент в Приморье официально выявлено 4306 случаев заболевания COVID-19. На лечении находятся около 1500 местных жителей. Состояние 43 пациентов оценивается как «тяжелое». Коронавирус унес жизни 44 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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