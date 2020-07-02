Приморцы сделали свой выбор: избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования

Избирательная комиссия Приморья подвела промежуточные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. К 4:00 специалисты обработали 99,68% бюллетеней. Явка в крае оказалась довольно высокой – 62,63%. Свои голоса отдали 908 819 человек. Всего же в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей.

– Поправки в Конституцию РФ одобрили 78,91% проголосовавших, – отметили в правительстве Приморского края.

Лидером по посещаемости избирательных участков стал Кировский муниципальный район, здесь явка составила 86,53%. Вторую позицию по числу проголосовавших занимает Хорольский муниципальный округ – 83,95%. Активно принимали участие в плебисците жители Спасска-Дальнего, Артема, Чугуевского муниципального округа и Черниговки.

– При этом за поправки в Конституцию РФ больше всего проголосовали в Чугуевском округе – 91,72% или 13 052 избирателя, Октябрьском муниципальном округе – 90,14% или 14 919 человек, Спасске-Дальнем – 88,87% или 22 583 человека, – прокомментировал зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.

Напомним, предварительное голосование в Приморье состоялось с 25 по 30 июня. Основной датой Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ стало 1 июля. Среду объявили выходным. На протяжении всего дня «Комсомолка» следила за развитием событий и вела текстовую трансляцию. Все желающие смогли проголосовать на избирательных участках по месту жительства, или по предварительной заявке на дому.

На всех избирательных участках работали общественные наблюдатели. По сообщению пресс-службы краевого правительства, нарушений в процедуре проведения голосования в Приморье не было выявлено.

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