Автопробег с флагами России в честь Дня города и Конституции стартовал во Владивостоке

Масштабный автопробег, посвященный сразу двум праздничным событиям, прошел во в столице Дальнего Востока. Участниками пробега, в честь 160-летия Владивостока и принятию поправок в Конституцию России, стали не только автомобилисты, но и водители мотоциклов.

Участниками праздничного пробега стали и мотоциклистыФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Организованная колонна, украшенная флагами Российской Федерации, стартовала от Вечного огня на Корабельной набережной. После чего проехалась по центральным улицам города.

Колонна выстроилась на Корабельной набережной ВладивостокаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

В мероприятии смогли принять участие все желающиеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

За несколько часов маршрута участники автопробега посетили памятные места и минуя главные достопримечательный города – Золотой и Русский мосты, приехали на остров Русский, который и стал окончательной точкой.

В автопробеге принял участие лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр ЮртаевФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Напомним, 2 июля Владивостоку исполнилось 160-лет. Масштабные мероприятия по празднованию Дня города пришлось перенести на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.

Главным украшением стали флаги РоссииФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Стоит отметить, что празднование в честь принятия поправок в Конституцию РФ, голосование по которым завершилось 1 июля, проходит не только во Владивостоке. Так, представители федерации парашютного спорта развернули российский триколор и в небе под Уссурийском.

Российский флаг взмыл в небо в Приморье. Фото: Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Принятие поправок в Конституцию в столице Дальнего Востока увековечат в граффити, которое появится на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская. Также на локальных площадках города проходит концертная пробка. В 17:00 всех желающих приглашают в Матросский сквер.

5 июля праздничные мероприятия состоятся в поселке Трудовое. Праздник здесь пройдет с 1:00 до 17:00.

«КП-Владивосток» ранее сообщала, что явка избирателей в Приморье составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78,86% проголосовавших в крае.

Пробег, посвященный Дню города и принятию поправок в Конституцию прошел во ВладивостокеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

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