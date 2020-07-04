2020-07-04T08:27:12+03:00
Общество

Автопробег с флагами России в честь Дня города и Конституции стартовал во Владивостоке

Байкеры и автомобилисты проехали по главным улицам и посетили достопримечательности [фото]
Милана СОКОЛ
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4 июля во Владивостоке состоялся автопробег4 июля во Владивостоке состоялся автопробегФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Масштабный автопробег, посвященный сразу двум праздничным событиям, прошел во в столице Дальнего Востока. Участниками пробега, в честь 160-летия Владивостока и принятию поправок в Конституцию России, стали не только автомобилисты, но и водители мотоциклов.

Участниками праздничного пробега стали и мотоциклисты Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Участниками праздничного пробега стали и мотоциклистыФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Организованная колонна, украшенная флагами Российской Федерации, стартовала от Вечного огня на Корабельной набережной. После чего проехалась по центральным улицам города.

Колонна выстроилась на Корабельной набережной Владивостока Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Колонна выстроилась на Корабельной набережной ВладивостокаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

В мероприятии смогли принять участие все желающие Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В мероприятии смогли принять участие все желающиеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

За несколько часов маршрута участники автопробега посетили памятные места и минуя главные достопримечательный города – Золотой и Русский мосты, приехали на остров Русский, который и стал окончательной точкой.

В автопробеге принял участие лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр Юртаев Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В автопробеге принял участие лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр ЮртаевФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Напомним, 2 июля Владивостоку исполнилось 160-лет. Масштабные мероприятия по празднованию Дня города пришлось перенести на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.

Главным украшением стали флаги России Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Главным украшением стали флаги РоссииФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Стоит отметить, что празднование в честь принятия поправок в Конституцию РФ, голосование по которым завершилось 1 июля, проходит не только во Владивостоке. Так, представители федерации парашютного спорта развернули российский триколор и в небе под Уссурийском.

Российский флаг взмыл в небо в Приморье. Фото: Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Российский флаг взмыл в небо в Приморье. Фото: Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Принятие поправок в Конституцию в столице Дальнего Востока увековечат в граффити, которое появится на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская. Также на локальных площадках города проходит концертная пробка. В 17:00 всех желающих приглашают в Матросский сквер.

5 июля праздничные мероприятия состоятся в поселке Трудовое. Праздник здесь пройдет с 1:00 до 17:00.

«КП-Владивосток» ранее сообщала, что явка избирателей в Приморье составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78,86% проголосовавших в крае.

Пробег, посвященный Дню города и принятию поправок в Конституцию прошел во Владивостоке Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Пробег, посвященный Дню города и принятию поправок в Конституцию прошел во ВладивостокеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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