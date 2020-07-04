2020-07-04T15:18:34+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 5 июля 2020: болезнь унесла жизни полусотни приморцев, но темп заболеваемости начал снижаться

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье и Владивостоке на 5 июля 2020. Число выздоровевших в Приморье перешагнуло планку в 3000
Милана СОКОЛ
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Специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в ПриморьеСпециалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом В Приморье и во Владивостоке, самые важные события. По данным оперативного штаба на 01:00 часов 5 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае выросло до 4609. Диагноз подтвердился еще у 69 местных жителей. Списки погибших от опасного заболевания пополнил еще пациент. Общее число, тех, кто не смог победить инфекцию с начала эпидемии – 50 человек.

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирсуом в Приморье отмечают, что темп прироста заболевших снижается. За сутки вылечиться от опасной болезни смогли больше 90 человек. Всего в крае выздоровели 3064 приморца.

Инфографика по распространению СOVID-19. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика по распространению СOVID-19. Фото: yandex.ru/covid19/stat

В минувшие 24 часа обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 2000 человек. Всего в крае взято 172000 проб.

– Среди вновь заболевших большинство, 34 случая, – во Владивостоке, в Находке – 23 случая, прирост в Артеме – семь человек, Партизанск – три случая, Хорольский округ – два заболевших, – прокомментировали специалисты на заседании оперативного штаба.

Эпидемиологическая обстановка в крае по-прежнему нестабильная. Темп прироста хоть и ниже, чем в других регионах страна, но болезнь еще не отступила. Поэтому в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты настоятельно рекомендуют носить маски и соблюдать «социальную дистанцию». Тем, кто находится в группе риска – людям старше 65 лет, а также с заболеваниями эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другими, советуют соблюдать домашний режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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