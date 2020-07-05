Коронавирус в Приморье, последние новости на 6 июля 2020: число жертв COVID-19 в регионе перевалило за 50

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 6 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае выросло до 4667. Диагноз подтвердился еще у 65 местных жителей. С опасным заболеванием не справился еще один пациент. Таким образом общее число, тех, кто не смог победить инфекцию с начала эпидемии – 51 человек.

Тем не менее, специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирсуом в Приморье отмечают, что темп прироста заболевших продолжает снижаться. За сутки вылечиться от опасной болезни смогли 13 человек. Всего в крае выздоровели 3077 приморцев.

Инфографика по распространению СOVID-19. Фото: yandex.ru/covid19/stat

- 85% новых случаев заражения приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15, - прокомментировали специалисты на заседании оперативного штаба.

Напомним, в крае по-прежнему не нормализовалась эпидемиологическая обстановка. Темп прироста хоть и ниже, чем в других регионах страны, но болезнь еще не отступила. Поэтому в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты настоятельно рекомендуют носить маски и соблюдать «социальную дистанцию». Тем, кто находится в группе риска – людям старше 65 лет, а также с заболеваниями эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другими, советуют соблюдать домашний режим самоизоляции.

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