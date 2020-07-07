2020-07-07T15:43:24+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 8 июля 2020: темп прироста заболеваемости за неделю снизился в 1,5 раза

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье и Владивостоке на 8 июля 2020. Число новых случаев заражения в крае все меньше, запрет на работу бассейнов остается в силе
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Последние новости по коронавирусу в Приморье на 8 июля 2020: темп прироста заболеваемости за неделю снизился в 1,5 разаПоследние новости по коронавирусу в Приморье на 8 июля 2020: темп прироста заболеваемости за неделю снизился в 1,5 раза
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом В Приморье и во Владивостоке, самые важные события. По данным оперативного штаба количество зараженных коронавирусом в крае выросло до 4792. Опасный диагноз подтвердился еще у 60 местных жителей. Подавляющее большинство заболевших выявлено во Владивостоке.

За последние 24 часа из инфекционных госпиталей выписали 58 пациентов. Всего с начала пандемии справились с болезнью 3135 человек. Число погибших от новой коронавирусной инфекции пополнил еще один человек, всего в крае от COVID-19 зарегистрировано 54 смерти.

Прирост заболевших. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Прирост заболевших. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3%, тогда как еще неделю назад составлял 1,9%.

Большинство из последних подтвержденных случаев заражения выявлены во Владивостоке, - 45 человек. В Артеме и Уссурийске – по семь человек. Один случай зарегистрирован в Ханкайском округе.

Карта распространения коронавируса в Приморье по состоянию на 7 июля. Фото: primorsky.ru

Карта распространения коронавируса в Приморье по состоянию на 7 июля.Фото: primorsky.ru

С 7 июля в Приморском крае начали работу фитнес-центры. Как заявило региональное министерство физической культуры и спорта, эти организации могут открываться без уведомления при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В то же время министерство акцентирует внимание на одном немаловажном дополнении: «При функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хамамов, пунктов питания». Это означает, что на данный момент работа всех бассейнов регионе запрещена.

Несмотря на постепенное послабление режима и поэтапное открытие предприятий, губернатор Приморья поручил усилить работу административных комиссий по проверке общественного транспорта, мест торговли и других мест массового скопления по соблюдению СанПина.

– Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех, – отметил Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Приморье, последние новости на 8 июля 2020: темп прироста заболеваемости за неделю снизился в 1,5 раза
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