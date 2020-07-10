«Через два дня у нее день рождения»: мама зверски убитой 8-летней Вики на Сахалине не может прийти в себя после смерти единственной дочери

Новость о том, что на Сахалине нашли тело 8-летней Вики, пропавшей 6 июля, появилась в пятницу. Девочку на протяжении четырех дней искали полицейские, МЧС, следователи и волонтеры. В масштабной операции принимали участие порядка 500 человек. К сожалению, найти ребенка живым не удалось. Тело Вики со следами насильственной смерти обнаружили в лесу в Холмском районе. Перед смертью ее изнасиловали. По подозрению в совершении преступления, арестовали пару. По некоторым данным, женщина рассказала следователям, что ее любовник надругался, а затем и убил девочку.

Вика пропала 6 июля.Фото: Социальные сети

– Вику нашли в лесу, одежды на ней не было, а лицо было опущено в реку. Мне сейчас мама Вики написала, что уже известно, что ее изнасиловали и задушили. Место, где лежало тело, находится примерно в 70 километрах от нас, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, жительница Новоалександровска. - Дойти туда самостоятельно она просто не могла. С мамой Вика перед уходом не ругалась, обычная была ситуация – она захотела погулять, а она ее не отпустила, как такового конфликта там не было.

Сахалин скорбит вместе с семьей убитой Вики. Фото: Дмитрий Питерский ВК.Фото: Социальные сети

Мама Вики уже была на следственных мероприятиях. Там она и узнала, что сделали с ее ребенком.

- Я не знаю, какая помощь мне требуется. С виновными мне уже никто не поможет. 12 числа Вике исполнилось бы 9 лет. Сейчас хотят с моего согласия на Горном воздухе запустить шарики, фонарики в 10 часов вечера. Проводить ее, - не сдерживая слез, говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» Ульяна, мама убитой Вики.

На снимке подозреваемые в убийстве и сама Вика.Фото: Социальные сети

Напомним, что по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали пару. По предварительным данным, мужчина и женщина на микроавтобусе заметили Вику у дороги. Они остановились и предложили ее подвести. Та, вероятно, доверилась им и согласилась. В итоге они увезли ее в лес, где мужчина изнасиловал ее и задушил пакетом. Причастна ли к совершению зверского преступления его любовница – выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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