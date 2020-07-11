2020-07-11T09:23:47+03:00
Происшествия

Убийцы 8-летней Вики на Сахалине арестованы

Суд отправил супружескую пару похитителей и насильников в СИЗО
Сергей БАЛАНОВ
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На снимке - подозреваемые в убийстве 8-летней Вики Т. Фото: news_sakhalinНа снимке - подозреваемые в убийстве 8-летней Вики Т. Фото: news_sakhalin
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На Сахалине избрали меру пресечения супругам, подозреваемым в похищении и убийстве 8-летней Вики Т. Которую искали четыре дня и нашли в лесу, в реке, в 70 км от дома. Как и следовало ожидать, суд постановил арестовать подозреваемых и отправить в СИЗО на время расследования.

Напомним, Вика из Новоалександровска пропала 6 июня. Как позже выяснилось, ее убили в этот же день. Но поиски велись четверо суток, пока тело с признаками насильственной смерти не обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. Дело возбуждено по статье убийство.

Следователи довольно быстро нашли подозреваемых. Причастными к совершению преступления оказалась семейная пара без определенного места жительства - 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина.

- В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - сообщили в региональном следкоме.

Меру пресечения избирали в субботу, 11 июля. Южно-Сахалинский городской суд постановил заключить супругов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, жители Сахалина в память о зверски убитой 8-летней Вике несут к Воскресенскому собору цветы и игрушки. Там уже образовался стихийный мемориал, у которого за сегодня скорбели десятки неравнодушных горожан.

Сахалин скорбит вместе с родными убитой девочки. Фото: Дмитрий Питерский, ВК. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сахалин скорбит вместе с родными убитой девочки. Фото: Дмитрий Питерский, ВК.Фото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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