Убийцы 8-летней Вики на Сахалине арестованы

На Сахалине избрали меру пресечения супругам, подозреваемым в похищении и убийстве 8-летней Вики Т. Которую искали четыре дня и нашли в лесу, в реке, в 70 км от дома. Как и следовало ожидать, суд постановил арестовать подозреваемых и отправить в СИЗО на время расследования.

Напомним, Вика из Новоалександровска пропала 6 июня. Как позже выяснилось, ее убили в этот же день. Но поиски велись четверо суток, пока тело с признаками насильственной смерти не обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. Дело возбуждено по статье убийство.

Следователи довольно быстро нашли подозреваемых. Причастными к совершению преступления оказалась семейная пара без определенного места жительства - 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина.

- В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - сообщили в региональном следкоме.

Меру пресечения избирали в субботу, 11 июля. Южно-Сахалинский городской суд постановил заключить супругов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, жители Сахалина в память о зверски убитой 8-летней Вике несут к Воскресенскому собору цветы и игрушки. Там уже образовался стихийный мемориал, у которого за сегодня скорбели десятки неравнодушных горожан.

Сахалин скорбит вместе с родными убитой девочки. Фото: Дмитрий Питерский, ВК.Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прости нас, малышка»: жители Сахалина в память о зверски убитой 8-летней Вике несут к Воскресенскому собору цветы и игрушки

Островитяне скорбят вместе с родными погибшей девочки (фото)

«Изнасиловали и задушили»: подозреваемых в зверском убийстве пропавшей 8-летней девочки на Сахалине задержали

По предварительным данным, преступление совершил мужчина, участвовала ли в издевательствах над ребенком женщина – еще не установлено [фото]

«Она лежала без одежды в реке»: восьмилетнюю девочку, пропавшую на Сахалине 4 дня назад, нашли мертвой

По предварительным данным, задержана семейная пара [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14