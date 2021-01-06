Обвал в шахте на Камчатке обернулся гибелью двух горняков. Спасатели уже достали тела погибших на поверхность. Теперь обстоятельствами случившегося займется прокуратура региона и следственный комитет.Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в среду, 6 января, около полудня на пульт спасателей поступил вызов. Звонивший сообщил о том, что в шахтах Асачинского золоторудного месторождения произошло обрушение. Под завалами оказались сразу пять человек, и только троим из них удалось выбраться наружу без помощи спасателей.Асачинское золоторудное месторождение находится аж в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском муниципальном районе. Этот рудник – один из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе, где добывается золото-серебряная руда.Спустя время тело одного из горняков без признаков жизни удалось извлечь из-под завала. К тому моменту разбирательство по факту случившегося начала местная прокуратура. Спустя еще несколько часов спасатели обнаружили тело второго мужчины, который тоже погиб.Теперь компетентным органам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, унесшей жизни двух рабочих. Специалистам предстоит проверить исполнение законодательства об охране труда на предприятии.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14