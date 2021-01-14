3 месяца – столько находится в розыске оскандалившийся тренер военно-патриотического клуба в Большом Камне. Обвинения против него крайне серьезные, ему есть от чего бегать. СК возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении малолетней».В октябре прошлого года 36-летний Дмитрий К. и его поцелуй с девятилетней ученицей в подсобке военно-патриотического клуба «Ратник» попали в сеть. Видео вызвало небывалый резонанс, особенно после того, как стало известно о том, что тренер обещал жениться на девочке, когда та вырастет. Но и на этом прегрешения Дмитрия не заканчиваются.Как оказалось, девочка на видео – не единственная жертва. На протяжении многих лет Дмитрий откровенно приставал к ученицам с непристойными предложениями. Выбирал тех, на кого можно оказать психологическое давление, чтобы те не проболтались о поведении учителя. «Комсомолке» даже удалось побеседовать с девушкой, которая когда-то занималась в «Ратнике». До нее Дмитрий домогался, когда ей было 12, абсолютно не боясь последствий.После того, как видео поцелуя Дмитрия с ученицей стало достоянием общественности, его объявили в розыск. Как оказалось, тренера не так-то и просто найти – он подался в бега. Мужчина скрывается от следствия уже три месяца. В СК Приморья подтвердили - мужчина до сих пор не найден.Уже в январе 2021 в сети снова появилась ориентировка на подозреваемого в тяжком преступлении. Полиция просит о помощи местных жителей, ведь Дмитрий может оказаться вашим новым соседом. Если вы видели Дмитрия К.А. 1984 года рождения или знаете, где он может находиться – звоните в ДЧ МО МВД России «Большекаменский» по телефону: 5-36-58. Если вина Дмитрия будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Обещал жениться, когда вырасту»: тренер из Приморья снова попался на домогательствах к малолетнейСоздатель патриотического клуба уже отбывал наказание за отношения с девочкой, но урока не извлек - продолжил приставать к другим детям (эксклюзив kp.ru)Распутник на свободе. В Приморье тренер, целовавший 9-летнюю девочку, подался в бега36-летний мужчина был объявлен в розыск еще на минувшей неделе, найти его пока не удалось (подробнее..)«Целовал 9-летнюю девочку в подсобке»: на развратного тренера патриотического клуба завели уголовное дело в ПриморьеВ прошлом мужчину уже судили за подобное тяжкое преступление, но он так и не встал на правильный путь (читать дальше)