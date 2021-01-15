Сегодня в эфире радио \\"Комсомольская правда\\" политолог Ольга Кишаковская рассказала о прогнозах на грядущую избирательную кампанию 2021 года. Рассказываем, стоит ли ждать каких-либо сюрпризов от кандидатов и с какими новшествами столкнутся избиратели в новом году.По мнению Ольги Кишаковской, выборная кампания 2021 года не будет выделяться какими-то политическими скандалами и неожиданными поворотами.- Выборы 2021 года уже на старте настолько зарегулированы, настолько технически обеспечены, что сами выборы теряют свою суть, мы переходим просто к голосованию... Еще один момент, это показательный 2018-й год, когда в губернаторы шел кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, и впоследствии мы наблюдали ситуацию, которая полностью деморализовала оппозицию и протестное направление. Люди пожалели, что голосовали за него. Все мы помним его обращения к Дональду Трампу, скандалы с телеграм-каналами, его участие в митингах. И сейчас люди люди еще раз подумают, стоит ли вообще кого-то поддерживать из оппозиции, - отмечает Ольга Кишаковская.Обсуждая текущую политическую повестку как в регионе, так и в мире в целом, в ходе эфира была затронута тема политического будущего вымышленного чиновника из Уссурийска Виталия Наливкина.- Те же самые коммунисты могли бы пригласить к себе Виталия, чтобы поднять себе рейтинг в Уссурийске, привнести изюминку. Такие несерьезные кандидаты как Наливкин могут оказаться в тренде... Хотя продюсерам этого проекта задавали вопрос по поводу участия в политической жизни, и они вроде как заявляли, что не планируют никуда идти, но вопрос же не в самом Наливкине, а вопрос в самой тенденции. Кто сейчас пытается заявлять о своих амбициях? Сергей Зверев собирается в Госдуму от Бурятии, в в Приморском крае активен Сергей Мильвит. Они вполне могут привнести некую пикантную нотку, - говорит Ольга Кишаковская.Говоря об изменениях в законодательстве, политолог рассказала, с какими нововведениями приморцы могут столкнуться во время избирательной кампании 2021 года.- После принятия поправок к Конституции изменилось законодательство о выборах. Теперь можно голосовать три дня, вместо одного, можно голосовать вне УИКов, по почте, во дворе, в багажнике автомобиля. Голосование по поправкам к Конституции принесло нам много изменений, которые мы в этом году, наверное, будем наблюдать, - отмечает Ольга Кишаковская.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.