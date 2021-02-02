«Ее уход – удар для нас»: сотни жителей Владивостока встали на защиту заслуженного директора, которого уволили после скандала

Светлана Викторовна работала в школе с 2002 года. Фото: Центр образования № 28 города Владивостока.

Страсти вокруг школы №28 во Владивостоке не утихают. На днях там все-таки уволили директора Светлану Соколову, которая проработала в этой должности с 2003 года. Напомним, что все началось летом 2020, когда впервые появилась информация о том, что Светлану Викторовну хотят уволить с формулировкой «в связи с утратой доверия». А связана утрата с тем, что в этой же школе работал ее муж. Должность – разнорабочий, иначе говоря, чинил все, что придет в непригодность.

Стоит отметить, что как только в законодательстве появился нюанс, запрещающий семьям работать в одном и том же образовательном учреждении, муж тут же уволился, чтобы не подвергать опасности супругу. Однако это не помогло. Светлану Викторовну все же убрали с должности. Правда, после того, как в городе поднялась шумиха, ее тут же вызвали в администрацию и на следующий день после увольнения подписали с ней срочный договор на один год. После почти 20-летней работы в этой школе ее вернули с максимальным испытательным сроком – 6 месяцев. Сама Светлана Викторовна, как и педагогический состав, восприняли эту деталь крайне оскорбительной.

В итоге в конце 2020 года директор подала в суд, чтобы восстановиться в должности. Сперва Ленинский районный суд удовлетворил ее заявление, но, как выяснилось, ненадолго. Администрация обжаловала это решение, и в январе 2021 гражданская коллегия Приморского краевого суда отменила решение районного, отказав в ее требованиях на восстановление. На следующий день Светлане Викторовне позвонили из мэрии и сказали о том, что она уволена. Почти сразу она получила полный расчет на карту. Сказать, что директор была в шоке, значит ничего не сказать.

На защиту уволенного директора встали сотни человек: родители учеников, учителя, люди, который когда-то проходили обучение у Светланы Викторовны.

- Мы записали вместе с родителями видеообращение. Написали письма в адрес губернатора Олега Кожемяко и президента РФ Владимира Путина. Запустили флешмоб в интернете в поддержку Светланы Викторовны. Петицию, кстати, уже подписали больше 400 человек, - рассказывает Елена Каратаева, руководитель студии телевидения в школе №28. – Мы не намерены бросать нашего директора в такой ситуации, ведь наша школа стала рас цвела именно под ее руководством. Без нее, она пропадет. Сейчас у нас нет ни директора, ни учителя по английском языку – разве это хорошо для детей, особенно для выпускников.

Чем именно закончится эта история – пока неизвестно. Возможно, что и второе увольнение не долговечное. Время покажет.

«КП» продолжит следить за развитием ситуации.

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