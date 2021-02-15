Непогода, разыгравшаяся в Приморье 15 февраля, стала причиной пробок и аварий. По сообщениям очевидцев, часть трасс в крае уже успела обледенеть. Не лучше обстоят дела и в приморской столице, далеко не все водители могут преодолеть крутые подъемы. Рассказывает, как участки пока лучше объезжать стороной.В настоящий каток превратился печально известный подъем с Баляева на улицу Сабанеева во Владивостоке. Именно здесь несколько лет назад случилось массовое ДТП со снегоуборочной техникой. Кадры тогда разлетелись на всю Россию, а выражение «\\"Ариста\\", бедная моя», стало крылатым. Пока ситуация не настолько плачевная, но авто уже буксуют.Сразу несколько аварий подряд произошло в пригороде приморской столицы. Автомобили попросту разворачивает на скользких участках трассы.На скользком подъеме на улице Адмирала Юмашева столкнулись кроссовер и малолитражка. Проезд по межквартальной дороге оказался практически заблокирован.Авария с участием джипа и эвакуатора произошла на Фадеева. Автомобили не поделили дорогу рядом с «Росбакалеей», в итоге движение сильно затруднено во всех направлениях.Не смогли поделить перекресток на Борисенко Mitsubishi Pajero и Nissan Note. Водитель джипа не пропустил малолитражку, движущуюся по главной. Быстро затормозить и избежать столкновения на заснеженной дороге виновнику не удалось.Напомним, на данный момент из-за непогоды на объездной трассе Владивостока ограничено движение большегрузов. Также полностью перекрыт проезд по самой крутой улице города – Капитана Шефнера.Серьезное ДТП во время разгула непогоды произошло недалеко от деревни Речица в Шкотовском районе Приморья. По словам водителей, трасса местами сильно обледенела. На одном из участков столкнулись «Нива» и Toyota Prius. От удара гибридный автомобиль вылетел с дороги и оказался сильно искорежен.Еще одна авария произошла на затяжном повороте в Шкотово, который называют «Тещин язык». Здесь с дороги вылетел Suzuki Escudo.По сообщениям очевидцев, массовое ДТП случилось в эти часы между Буденовкой и Золотой долиной. От удара три машины оказались раскиданы по разным сторонам дороги.ПО ТЕМЕБудет заметать до ночи. Синоптики уточнили время удара стихии по ВладивостокуНачало рабочей недели жители края встретят с метелью, гололедицей и штормовым ветром (подробнее...)Во Владивостоке ограничено движение по улице Капитана Шефнера и трассе Де-Фриз - ПатроклОграничение движения вызвано непогодой и введено временно (подробнее...)