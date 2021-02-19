Смерть и ревность в Артеме: спустя 15 лет в Приморье раскрыли зверское убийство шести человек, включая детей

Теперь расследованием уголовного дела занимается СК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не история, а готовый сценарий к фильму. Начиналось все с новости о жутком массовом убийстве в Приморье. В далеком 2005 году в Артеме в доме по улице Лескова были найдены шесть трупов. Среди окровавленных тел были и дети 10-ти и 12-ти лет. Чудовищное преступление стало причиной возбуждения уголовного дела по статье «Убийство».

Полицейские, которые занялись расследованием, отрабатывали различные версии случившегося. Разобраться, кто стоит за шестью трупами, не удавалось годами. Материалы передавались из поколения в поколение. По большей части, надежды у жителей Артема на то, что кто-то ответит в суде за столь кровопролитное преступление, уже не было. Шли годы. И вот на календаре февраль 2021 года, и УМВД сообщило о том, что раскрыло преступление спустя 15 лет.

По подозрению в совершении зверского убийства начала 2000-х был задержан 44-летний житель Артема. Как оказалось, он уже был судим. Притом – неоднократно. В итоге сотрудникам уголовного розыска удалось частично восстановить картину того страшного события.

- Установлено, что 15 лет назад 21-летняя уроженка краевого центра приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Затем, с целью сокрытия преступления, мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме.

В ведомстве отмечают, что мужчина уже дал признательные показания – его заключили под стражу. Кстати, ревнивица, из-за которой все и началось, повторила ошибку и оказалась в местах не столь отдаленных. В 2014 году ее приговорили к 14 годам лишения свободы за другое убийство.

Сейчас расследованием массового убийства 2005 года занимаются сотрудники СУ СК России по Приморскому краю.

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