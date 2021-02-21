Бездомные псы держат в страхе жителей некоторых городов Приморского края. На этот раз о нападении своры на человека сообщила девушка из Большого Камня. Жительница Приморье в красках рассказала о встрече с бродячими животными.Все произошло в городе Большой Камень. По словам девушки, нападение случилось ранним утром, в 8 часов, возле детского садика «Дюймовочка». Главным «героем» истории стала она сама. Три огромных пса напали на хрупкую девушку. Избежать серьезных последствий удалось, и вот почему.- Не покусали, видимо, потому, что я орала звериным голосом, давая отпор. Сорвала голос. Еще час меня трясло, - рассказывает пострадавшая.Животные живут в подвале дома по улице Карла Маркса, 5, а это, на минутку, прямо возле ворот детского садика. Бродячие псы, к слову, беспрепятственно разгуливают и по территории детского учреждения.- Мне и детям всегда с палкой ходить? И в саду на прогулке всем детям и воспитателям тоже? – задается вопросом испуганная девушка.После появления клича в социальных сетях под видеороликом появилась масса комментариев. К слову, не все комментаторы единогласно встали на сторону пострадавшей. Большинство с грустью заметили, что своры злых и голодных псов – результат безответственности самих граждан.- Сначала завели, а потом бросили на произвол судьбы. Они выживают как могут, - пишет один из комментаторов.Более того, девушку и вовсе чуть не сделали виновной в случившемся.- Собаки на хорошего человека не кинутся , тем более бездомные, - язвительно заметил еще один подписчик паблика, где появился видеоролик.Но нашлись и те, кому бездомные собаки тоже докучают.- Невозможно гулять с собакой. Бездомные псы кидаются. За детей страшно! – поделился житель Большого Камня своим негодованием.Как ранее сообщала «Комсомолка», псы в Приморье проявляют агрессию, раздирают кошек и кидаются на людей. Горожане натуральным образом боятся выйти из дома. Новые случаи нападения и вовсе вселили ужас в население.Напомним, вопрос с отловом бродячих животных остро стоит во всех районах Приморья. И случаи нападения на людей происходят все чаще. Решить острую проблему власти планируют с помощью государственных бесплатных приютов для безнадзорных животных. Пока они только в планах. По проекту приюты расположатся в Партизанском городском округе и Надеждинском муниципальном районе.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14