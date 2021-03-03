Тот самый злополучный 21-й этаж в доме номер 6 по улице Нейбута, где вечером 2 марта погибли в дыму от пожара два ребенка, сейчас выглядит печально – все покрыто копотью, света нет, жильцов тоже – многие ночевали в пункте временного размещения. Можно встретить, пожалуй, только следователей. Но кто-то все-таки уже успел попасть на место трагедии и оставить здесь цветы.Букет красных роз лежит в коридоре 21 этажа, недалеко от лифта. Кто принес - неизвестно. Жильцы считают, что это кто-то из знакомых семьи, в которой погибли дети. Появились они сегодня утром.Сейчас на этаже, пострадавшем от пожара, никого нет. Все в копоти, висят провода, валяется мусор. В этих условиях в доме работает следственно-оперативная группа. Снимать разрешили только в коридоре, в квартиры сейчас не впускают.Напомним, пожар вспыхнул в 281 квартире. По одной из версий – взорвалась плита. Громкий хлопок соседи услышали примерно в 19.25. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, огонь не вышел за пределы квартиры, но дым успел заполнить весь этаж, отрезав людям путь к спасению.Жильцы 281 квартиры успели убежать к соседям в 282-ю, откуда их вскоре вывели пожарные. С другой же стороны, в 280-й в момент пожара оставались два ребенка – 4-летняя девочка и ее двоюродный брат, которому исполнилось 7. По данным источника «Комсомолки», это узбекская семья, которая снимала тут квартиру. В момент трагедии мама девочки находилась в роддоме, а отец отлучился в магазин. Дети долго звали на помощь. Они сами смогли открыть дверь, из-за чего дым хлынул в квартиру, но не смогли выйти. Пожарные вынесли их на руках и передали медикам, за жизнь малышей боролись в машине скорой, но тщетно – оба погибли из-за отравления угарным газом.Следователи возбудили уголовное дело.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14