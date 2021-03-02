Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели малышей на пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке во время пожара погибли 2 ребенка Фото: Милана СОКОЛ

По факту страшной трагедии во Владивостоке, которая унесла жизни двух детей, возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в ЖК «Фрегат 2» на Нейбута. На 21 этаже дома загорелась квартира. По словам очевидцев, горящее помещение смогла самостоятельно покинуть девушка. Однако она не успела оповестить соседей о ЧП. Едкий дым быстро распространился по этажу. По предварительной информации, в соседней квартире находились дети. Малыши были одни и задохнулись от угарного газа. Всего из многоэтажки эвакуированы 10 человек, четверо из них дети. Двоих госпитализировали, двоих не смогли откачать.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), – прокомментировали представители СК.

Сейчас следователи работают на месте ЧП. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося. Также организована прокурорская проверка, на Нейбута выехал прокурор Ленинского района города. Глава Владивостока Олег Гуменюк тоже прибыл на место трагедии.

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