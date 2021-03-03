«Мамочка в роддоме, папа уехал в магазин». Соседи рассказали подробности страшного пожара во Владивостоке

На месте ЧП появился траурный букет Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Трагедия, разыгравшаяся в 25-этажном жилом комплексе на улице Нейбута во Владивостоке, обрастает новыми подробностями. Во время пожара в высотке угарным газом отравились двое детей, 4 и 7 лет. По словам соседей, малыши остались одни в квартире, пока глава семейства отлучился в магазин. Как уверяют жители дома, мама одного из погибших детей сейчас находится в роддоме. В гостях у семьи был племянник из Уссурийска. Мальчика, к сожалению, тоже спасти не удалось.

Как выяснил корреспондент «КП» на месте ЧП, пожар произошел в квартире №281 на 21 этаже. В помещении прогремел взрыв, после чего начал распространяться огонь. Хозяева какое-то время не могли покинуть жилище из-за сильного задымления. Однако после нескольких попыток нашли пути к спасению, укрывшись в одной из соседних квартир. На тот момент еще никто не знал, что буквально через стенку находятся детишки. Хотя крики ребятишек слышали очевидцы, но не догадывались, что они в смертельной опасности и так близко.

Едкий дым заполонил весь коридор Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– Никто не мог пробраться к малышам из-за сильного дыма. Невозможно даже было выйти в коридор. Папа уехал в магазин, его не было около часа. Хорошая семья, жена его сейчас в роддоме, в гостях был племянник. Детки открыли дверь в коридор, в квартиру повалил дым, они просто задохнулись, – рассказали душераздирающие подробности соседи.

Работу пожарных сильно осложнили припаркованные авто. Только одна из 19 спецмашин смогла в короткие сроки проехать к месту ЧП. В причинах трагедии сейчас разбирается следствие. Тем временем Госпожнадзор начал во Владивостоке проверку жилого комплекса «Фрегат-2», где разыгралась трагедия. Многие жители дома пребывают в шоке, неравнодушные соседи общаются с журналистами со слезами на глазах. К месту гибели малышей кто-то принес цветы.

Дворы запаркованы даже среди бела дня, вечером здесь вообще не протолкнуться Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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