Выгорело все. Появилось видео с последствиями страшного пожара в многоэтажке во Владивостоке

Квартира выгорела практически дотла. Фото: Instagram/vdk_news

В социальных сетях очевидцы делятся страшными кадрами с Нейбута, 6, где накануне разыгралась трагедия. Из-за пожара в квартире на 21 этаже погибли двое детей, еще двое госпитализированы. Едкий дым распространился на весь этаж, по предварительной информации, малыши были одни в соседней квартире и попросту не смогли выбраться.

Как уверяют соседи, пожар мог возникнуть из-за взрыва варочной панели. Хозяйка квартиры успела даже написать о происшествии в чате дома. Девушка не сразу смогла покинуть горящее помещение, а, когда выбежала, видимо, уже не могла стучаться в двери, чтобы предупредить остальных. Жильцы многоэтажки делятся, что в соседней квартире находились трое детей, при чем в гости к семье приехал племянник. Глава семейства якобы попросту отлучился в магазин, попросив первоклассника присмотреть за младшенькими. Однако эту версию еще предстоит проверить ответственным инстанциям. Следственные действиями продолжались на месте ЧП до глубокой ночи.

На месте ЧП ночью работали специалисты. Фото: Instagram/vdk_news

Преградой для пожарных оказались запаркованные дворы. Пожарный проезд превратился в место стихийной стоянки, поэтому спецмашины не сразу смогли проехать, теряя драгоценное время. Примечательно, что речь о проблемах с парковкой в новой ЖК ведется уже давно. Как говорится, все всё знали, понимали, но надеялось, что обойдется – не вышло.

С людьми, пострадавшими при пожаре сейчас работают психологи. Несколько семей доставили в пункт временного размещения. На месте трагедии уже побывал глава Владивостока. Олег Гуменюк пообещал помочь всем, чьи квартиры пострадали от задымления или пожара.

Весь коридор в копоти. Фото: Instagram/vdk_news

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