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СК обнародовал подробности трагедии на реке у Тавричанки, где под лед провалилась семья с тремя детьми

Со дна воды вытащили тела несовершеннолетних, женщину ранее нашли на берегу, поиски тела мужчины продолжатся 10 марта
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Стало известно, почему водитель решил выехать на лед.

Стало известно, почему водитель решил выехать на лед.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следственный комитет по Приморскому краю озвучил подробности трагедии, которая случилась на реке Раздольная в районе Тавричанки. Напомним, что семья из пяти человек, включая трех детей, провалилась под лед. По данным следователей, семейная пара с двумя своими детьми и племянницей на машине выехали из Уссурийска на рыбалку 8 марта. Уже вечером они перестали выходить на связь.

На месте работали краевые спасатели, следователи и полицейские.

На месте работали краевые спасатели, следователи и полицейские.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

- На следующий день в ходе поисковых мероприятий на берегу устья реки Суйфун (Раздольная - официальное название - прим.ред.) в Надеждинском районе обнаружено тело женщины – матери семейства, рядом с ней на поверхности реки на льду образовалась полынья, - сообщает Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, спасатели МЧС и другие представители правоохраны. Следователи провели осмотр места происшествия, во время обследования дна реки спасатели извлекли тела трех детей 2013, 2006, 2007 года рождения.

Лед не выдержал и треснул под машиной.

Лед не выдержал и треснул под машиной.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

По предварительным данным следователей, водитель, тело, которого пока не нашли, решил сократить путь и выехал на лед. Это стало причиной трагедии, потому что машина со всей семьей провалилась ушла под воду.

По предварительным данным, тело мужчины лежит на глубине 3-ех метров.

По предварительным данным, тело мужчины лежит на глубине 3-ех метров.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю

СК продолжает проводить проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем проверку организовала и прокуратура Приморья. По итогам всех разбирательств будут приняты процессуальные решения.

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