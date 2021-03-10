«Ему осталось несколько дней до пенсии»: коллеги-полицейские про утонувшего в Приморье с женой и детьми рыбака

Алексей Дунаев. Фото: из личного архива

В Приморье трагически погибли пятеро человек. Возвращаясь с рыбалки у Тавричанки, автомобиль, в котором находились двое взрослых и трое детей, провалился под лед, не выжил никто. Следствие уже установило, что в машине был мужчина, его супруга, двое их детей и племянница. Корреспондент «КП-Владивосток» поговорил с коллегой погибшего главы семейства и выяснил, что погибший всю свою жизнь был предан рыбалке и охоте, работал в МВД и в скором времени собирался выйти на пенсию.

Как это часто бывает в Приморье, многие местные жители связывают свою жизнь с рыбалкой. По словам коллеги погибшего Алексея, он принадлежал именно к этому типу людей, кто при первой же удобной возможности брал с собой рыболовецкие снасти и отправлялся на природу. При этом семья Алексея всецело разделяла его хобби, именно поэтому он часто брал их с собой, что и произошло в тот злополучный день, 8 марта 2021 года.

- Алексей с детства был увлечен рыбалкой, я сам с ним часто рыбачил. И зимой и летом отдыхали на природе, совмещая приятное с полезным. У него была моторная лодка, летом мы отправлялись к берегам Русского острова и на Шамору, ловили рыбу там. Часто охотились на фазанов, уток, привозили домой пушнину. Всегда, когда у него было свободное время, он старался уделять время любимому хобби, - говорит Игорь, коллега погибшего Алексея Дунаева.

Подледная рыбалка уже прочно укоренилась в умах приморцев, как опасное хобби. То и дело под лед уходят машины, рыбаков из года в год уносят на льдине в открытое море, нередки и несчастные случаи, но бывалых любителей подледного лова не останавливают постоянные предупреждения спасателей. Трагедии, произошедшей 8 марта 2021 года, как полагает Игорь, можно было и избежать.

- Понятно, что лед уже тонкий, на реках много где подмывает и выезд опасен, но ведь он не единственный, кто рискует. Машина повышенной проходимости позволяет срезать путь. Я так думаю, что Алексей отправился в объезд. Дело все в светофоре, который поставили на повороте к Тавричанке. Во время сезона подледной рыбалки постоянно образуются пробки по 2-3 километра от самой Тавричанки до поворота на федеральную трассу. Пока горит зеленый сигнал светофора, успевают проехать от силы 5-10 машин, остальные стоят, ждут своей очереди. Людей на воде ведь очень много, все они на машинах, приезжают на места лова со всего Приморского края. Вот, по всей видимости, Алексей и решил объехать пробки по льду, чтобы выехать прямо к Кипарисово, минуя заторы и многочасовое ожидание, - рассказывает Игорь.

Домочадцы Алексея никак не препятствовали его хобби, сопряженному с риском. Именно поэтому нередко глава семейства выбирался на природу со всей своей семьей и родственниками.

- Он с семьей постоянно выезжал на природу порыбачить. Приехали, рыбки половили часов до трех-четырех, побыли на природе и домой. С семьей когда едешь, то как раз хватает, чтобы все отдохнули. Как раз после 16:00 остальные рыбаки тоже собираются домой и едут назад, попадая в пробку. Вообще на его месте мог оказаться любой из нас. Был бы у меня выходной, я сам бы поехал с ним. Ведь мы же постоянно выбирались на рыбалку вместе, созванивались, договаривались заранее о поездке на рыбалку, - говорит Игорь.

Собеседник корреспондента «КП» вспоминает, как более 15 лет назад он познакомился с Алексеем. По его словам, Алексей собирался уходить на пенсию, он находился в отпуске с последующим увольнением.

- Я работал с ним больше 15-ти лет в структуре МВД. В 2019 году он получил медаль за выслугу лет – как раз 15 лет стажа. Продолжал работать все это время, но вроде как собирался на пенсию выходить, даже рапорт написал на отпуск с последующим увольнением. Все знали его, как хорошего человека, отзывчивого. Как говорится, у человека росли руки оттуда, откуда нужно. Любые машины ремонтировал, и сваркой занимался, делал все, что угодно, дом себе почти достроил. Сейчас всем коллективом ведем сбор средств на похороны и помощь родственникам, - добавил Игорь.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», тела уже подняли на поверхность. Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку проводит и прокуратура.

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