«Она не дожила бы до утра»: в Приморье спасают истощенного до критического состояния белька, найденного на острове Попова

Девочке от рождения три недели. Фото: реабилитационный центр «Тюлень»

Еще один белек с непростой судьбой попал в приморский реабилитационный центр «Тюлень». Нашли его на острове Попова 18 марта. Малыш был в очень плохом состоянии. Встревоженные приморцы, которые увидели детеныша на берегу, позвонили волонтерам и сообщили, где лежит кроха. Для того, чтобы доставить белька в реабилитационный центр, пришлось потрудиться. Логистика была достаточно сложной, однако все разрешилось благополучно, девочка, которой от рождения недели три, попала в руки специалистов.

- Состояние у нее, конечно, критическое. Там, на острове, без помощи она не дожила бы и до утра. Вес девочки около 8 килограммов, она крайне истощена, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Лора Белоиван, директор реабилитационного центра «Тюлень». – С начала года к нам попали 6 бельков, один из которых, как все уже знают, скончался после вмешательства человека. Сейчас у нас живут пять малышей, за которыми пристально наблюдают специалисты. К сожалению, именно трагический случай с крошечной Нелли научил многих, как себя вести при встрече с детенышем тюленя. Мы всегда рады звонкам и благодарим каждого, кто сообщает нам о бельках.

Ее нашли на острове Попова. Фото: реабилитационный центр «Тюлень»

Стоит отметить, что после реабилитации все бельки возвращаются домой – в естественную среду обитания. Только пока говорить о сроках выздоровления этих пяти слишком рано. Состояние большинства – тяжелое, но, к счастью, они идут на поправку. Не так быстро, как хотелось бы, но динамика уже заметна.

Напоминаем, что при встрече с тюленем нельзя: подходить к нему близко и трогать руками – животное, кстати, может и укусить; загонять тюленя в воду – животное нуждается в отдыхе на берегу; кормить тюленя и пытаться поймать его, чтобы пристроить в зоопарк. Если вы заметили, что животное ранено и нуждается в помощи, лучше обратиться к специалистам. Помните, что ваше вмешательство в жизнь тюленя может стать для него фатальным.

Реабилитационный центр «Тюлень» :+79146635101, +79242410788.

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